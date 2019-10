Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de sustinatori ai Ligii de extrema dreapta, conduse de fostul vicepremier italian Matteo Salvini, au participat sambata in centrul Romei la o manifestatie impotriva actualului guvern de stanga, pe care liderul formatiunii Forza Italia, Silvio Berlusconi, l-a descris drept cel mai ''stangist''…

- Premiera in justiția germana: astazi incepe primul proces colectiv din istoria țarii. 450 de mii de posesori de automobile Volkswagen au dat in judecata producatorul auto și cer compensații pentru ca au fost mințiți.

- Tudorel Toader transmite ca apreciaza decizia de respingere a proiectului de lege privind amnistia si gratierea, luata de coalitia PSD - ALDE, precizand ca proiectul a " stat" in Parlament din ianuarie 2017, cand la minister era Florin Iordache, ”asteptandu-si momentul

- Cu o zi inainte de marele miting anunțat in Piața Victoriei și la un an distanța de protestele de anul trecut, soldate cu violențe extreme, reporterul Libertatea i-a intrebat pe mai mulți bucureșteni cum se raporteaza la ziua de 10 august. 10 august 2018 e o data care a ramas intiparita in mintea multor…

- Liderul PNL spune ca actuala varianta de amnistie fiscala propusa de Guvern este neconstituționala pentru ca instituie o discriminare grava între cetatenii care si-au platit taxele si impozitele la termenul legal si cei care nu si le-au platit, dar și pentru ca

- "Am convingerea și imi asum ceea ce spun, ca adoptarea masurii amnistiei fiscale va incuraja zona de evaziune fiscala prin neplata debitelor bugetare de catre cei care pana acum au fost buni platnici. Consider ca avem obligația fața de toți romanii, nediferențiat, sa fim corecți și transparenți.…

- Tonul plangerilor depuse impotriva comisarului-sef Costel Gitlan, inspectorul-sef al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, a fost dat ieri de politistul Marian Godina. Celebru pentru postarile sale de pe Facebook, Godina si-a indemnat cei aproape 500.000 de fani de pe reteaua sociala sa ii urmeze…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat duminica seara, la Antena 3, ca nu se împotrivește înaspririi pedepselor pentru crime și violuri, lucru propus de Viorica Dancila printr-un posibil referendum, însa, prin prisma referendumului din 26 mai, astfel de pedepse ar putea beneficia de amnistie…