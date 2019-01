Dar puțini știu ca aceasta este tactica lui Donald Tusk indiferent de țara in care se duce. Așa s-a intamplat și la ceremonia de inaugurare a președinției bulgare. Cand nu este discurs in limba romana este in limba bulgara, cand nu este Duckadam este Stoicikov.

președintelui Donald Tusk la ceremonia de inaugurare a președinției bulgare:

”Draga mea Patrie, cat de frumoasa ești!

Cat de albastru e cerul tau vast!

Cat de magic se schimba peisajele tale!

Fiecare privire furtiva dezvaluie o noua frumusețe.

Aceste cuvinte ale lui Ivan Vazov, caruia ii…