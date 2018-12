Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Cel mai mare lanț de restaurante de tip fast-food din lume, care servește produse de inspirație mexicana, vine la Timișoara. Taco Bell va deschide prima sa locație din vestul tarii in cladirea de birouri clasa A United Business Center 1, din ansamblul mixt Openville Timișoara.

- Statiile amenajate in ansamblul Openville, cu o putere de 24 KW curent continuu, reprezinta cel mai mic si mai usor incarcator de acest fel existent pe piata. Pentru a alimenta, clientii trebuie sa isi instaleze pe telefon aplicatia Wallbox, sa se inregistreze ca utilizatori, apoi vor incarca autoturismul…

- Un incendiu s-a produs duminica dimineața, la un restaurant din satul Chișoda. A luat foc acoperișul facut din stuf. Pompierii s-au mobilizat rapid și l-au stins in mai puțin de o jumatate de ora. The post Incendiu la restaurantul Cuina din Chișoda. S-a aprins acoperișul / FOTO appeared first on deBanat.ro…

- Openville Timisoara a fost singurul proiect din Romania prezentat in cadrul Forumului Marilor Dezvoltatori DEVO 2018, care a reunit la Bucuresti, saptamana trecuta, peste 200 de mari dezvoltatori, investitori, antreprenori generali, manageri și arhitecți. The post Openville, singurul proiect din Romania…

- Microsoft Romania a inchiriat o suprafata de 1.200 metri patrati de spatii de birouri in cladirea United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville Timisoara, dezvoltat de catre companiile Iulius si Atterbury Europe.

- Din aceasta toamna, in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) a ansamblului mixt Openville functioneaza noul sediu din Timisoara al companiei Enel Energie. Cel mai mare furnizor de energie din Romania a inchiriat un spatiu de 430 mp in...

- Angajații companiilor prezente in cele doua cladiri de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul Openville Timisoara au contribuit la salvarea de vieți, participand la o donare de sange. The post 30 de angajați din Openville au donat sange pentru a salva vieți appeared first on deBanat.ro -…

- Cladirile de birouri United Business Center (UBC) din ansamblul mixt Openville au primit distincția „Proiectul office al anului”, la Hotspot Timișoara 2018, organizat de DeBizz Magazine in parteneriat cu Fundația pentru Libertate Friedrich Naumann pentru Europa de Sud-Est. The post Proiectul office…