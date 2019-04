Tacerea Ambasadorului american Hans Klemm fata de tortionarul procuror Augustin Lazar, pe intelesul tinerilor romani ! In anii ’80, un tinar de 34 de ani, Iuliu Filip, si-a permis sa scrie citeva scrisori fiindca era nemultumit de regimul politic dictatorial. Nu a cerut bani si nici nu a folosit expresii triviale. Si nici macar nu a incalcat “democratia comunista” fiindca era legal sa critici ! Un procuror si un judecator l-au bagat la puscarie cu tortura si lanturi pentru 8 ani !!! Pe ideea ca a facut “misto” de regim si ai sai conducatori !!! Pe acelasi motiv, pentru miile de emisiuni “NASUL” in care am criticat regimurile politice si chiar am facut misto de conducatori, ar fi trebuit sa fiu condamnat de mii… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

