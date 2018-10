Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Interpol, Meng Hongwei, dat disparut de soția sa dupa o vizita în China, ar fi investigat de autoritațile de la Beijing, susțin surse pentru South China Morning Post. Potrivit publicației citate, Meng Hongwei (64 de ani), care deține și funcția de ministru adjunct în…

- Un ziar din Hong Kong a a anuntat, invocand o sursa anonima, ca seful Interpolului, Meng Hongwei, a fost retinut pentru a fi chestionat de „autoritatile disciplinare”, un termen folosit adesea pentru a descrie investigatorii din Partidul Comunist care se ocupa de cazurile de coruptie sau de tradare…

- Politia din Franta a lansat o ancheta privind disparitia lui Meng Hongwei, in varsta de 64 de ani, care a fost dat disparut saptamana trecuta, dupa ce a plecat intr-o calatorie in tara sa natala, China, informeaza presa din Hexagon, ...

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia…

