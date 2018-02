Stiri pe aceeasi tema

- „In momentul de fata mai avem pe rol patru procese de arbitraj international, dintre care unul singur este cu o firma de stat.” Intr-un proces care a inceput in 2015 Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris a decis in ianuarie 2018, ca gigantul american Chevron trebuie sa achite…

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au avut anul trecut un pret mediu de 83.400 de euro, in crestere cu 6% fata de media anului 2016, de 78.700 de euro, potrivit inde­xului imobiliar al ZF, realizat in cola­borare cu firma de consultanta imo­biliara Coldwell Banker pe baza ofertelor…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate actiuni listate la Bucuresti, a urcat in luna ianuarie cu aproape 8% si a marcat a doua cea mai mare crestere din randul principalilor indici ai burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre compa­ratie, primul loc…

- ♦ In Romania sunt inregistrate circa 2.000 de benzinarii, potrivit celor mai recente statistici disponibile, aproape 80% din cele care au si magazine fiind controlate de cinci mari jucatori ♦ In Rusia si Italia ponderea este si mai mare, dar in Cehia, de exemplu, primii cinci jucatori controleaza circa…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, spune ca printre obiectivele mandatului sau pe urmatorii patru ani se numara refacerea pietei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“ conceptului de tranzactionare la bursa si imbunatatirea lichiditatii.…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- ♦ Cei care platesc in avans contributii la pensie sau la sanatate si nu reusesc sa realizeze veniturile estimate in 2018 isi vor recupera sumele de la stat daca va fi cazul, iar perioada de depunere a declaratiei 600 va fi prelungita pana la 1 martie - acestea sunt doar doua dintre promisiunile pe care…

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- AKTA se va concentra pe extinderea retelei in noi zone, promovarea de pachete care includ servicii fixe si de telefonie mobila si lansarea unui nou post de televiziune. Cel mai mare jucator independent de pe piata locala de cablu TV, care activeaza sub brandul AKTA prin doua com­panii, Digital…

- Din cele mai mari 50 de plati realizate de catre compania nationala de drumuri si autostrazi, 33% au mers catre constructorii din Romania, restul fiind impartiti intre italieni, austrieci, spanioli, francezi si greci. Dorinel Umbrarescu a ramas si anul trecut cel mai bine platit drumar roman.…

- ♦ Fondul de investitii este unul dintre pionierii pietei de profil din Romania, cu o istorie de peste doua decenii. Cea mai recenta mutare dateaza de anul trecut cand a vandut 30% din compania de IT romaneasca Bitdefender pentru 180 mil. euro, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzactii…

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- Ioana Romanescu, antreprenoa­rea care a creat acum patru ani brandul Cupcake Philosophy, a ajuns la afaceri de 120.000 de euro din businessul cu briose. La inceput antreprenoarea se ocupa personal de realizarea brioselor, in prezent lucrand cu ajutorul a sapte angajati, iar din 2016 produsele realizate…

- ♦ Sumele suplimentare generate de scumpirea gazelor pentru consumatorii casnici se ridica la peste 45 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor existente in piata ♦ Deocamdata, majoritatea consumatorilor casnici sunt alimentati la un pret reglementat de ANRE in contextul…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- Nova City Development, o companie detinuta de trei actionari romani din Bucuresti si Tulcea, investeste 30 de milioane de lei in doua proiecte rezidentiale in zona Pipera din Bucuresti. Cele doua proiecte – Residence29 si Millo Village – au impreuna peste 50 de case. Continuarea pe…

- ♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca in 2018, ceea ce implicit ar putea insemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil sa nu fie atins in anul curent ♦ Consumul va incetini in 2018 la un ritm de 5-6% pe an ♦ „Intr-un context in care costul…

- Bucurestiul ar mai putea „aduna“ pana in 2020 circa 50 de statii pentru masinile electrice, fata de cele circa 20 care sunt montate acum, potrivit informatiilor disponibile. Insa pana la raspandirea acestei noi forme de mobilitate, inclusiv la nivelul transportului in comun, RATB isi duce calatorii…

- Furnizorul de energie Arelco Power, controlat de Robert Neagoe si de un offshore cipriot (Robledo Investments), a ajuns in faliment la mai putin de un an de cand si-a cerut intrarea in insolventa. Cu afaceri de peste 800 mil. lei in 2016, compania a fost una dintre primele victime ale crizei de…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Daca economia Romaniei va creste cu 5% in 2018, va fi ceva extraordinar, dar sa fim atenti la supraincalzire si ulterior corectiile care vor veni inevitabil ►Ce a fost pana acum pe piata muncii este nimic fata de ce va fi in 2018 ►Antreprenorii romani cu afaceri stabile vor dori sa le vanda ►Dobanzile…

- ♦ Noile schimbari fiscale ating si sfera dividendelor de la 1 ianuarie 2018. Desi rata impozitului va ramane tot 5%, una din schimbari apare in momentul in care contribuabilul a depasit plafonul de 22.800 lei, bani proventi din dividende, chirii sau PFA, iar acesta va trebui sa plateasca 2.280…

- Bogdan Pandelea si Andreea Enache sunt doi antreprenori care au fondat site-ul oleya.ro, un magazin online de ingrediente pentru cosmetice naturale care le permite clientilor sa isi comande produse personalizate pe baza retetelor propuse si combinate in laboratorul firmei. Anterior lansarii…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Legea de modificare a ordo­nantei 23 privind plata defalcata a TVA, aprobata la finalul saptamanii trecute, reprezinta un mic castig pentru mediul de afaceri, masura nemaifiind obligatorie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018, spune Alin Negrescu, tax…

- „Dezvoltam o noua linie de business, un centru de distributie si livrari de mancare la domiciliu.“ Antreprenorul Dragos Petrescu, unul din cei mai puternici oameni din industria restaurantelor, care controleaza grupul City Grill, va investi anul viitor in deschiderea unui centru…

- Calin Dragan, 51 de ani, executivul roman care lucreaza de peste 20 de ani in cadrul sistemului Coca-Cola, va prelua incepand cu 1 ianuarie functia de presedinte al Bottling Investments Group (BIG), unul dintre cei mai mari imbuteliatori al gigantului Coca-Cola. Bottling Investments Group,…

- Romania a inregistrat anul acesta recorduri in ceea ce priveste productia totala sau randamentul la hectar la noua culturi, si anume la grau, rapita, mazare, orz, soia, floarea-soarelui, porumb, cartofi si struguri, potrivit ministrului agriculturii Petre Daea. In anul 2017, fermierii…

- Forta de munca va continua sa fie principala problema a mediului de afaceri in urmatorii ani, iar riscul politic cu care se confrunta Romania ar putea conduce la inchiderea multor businessuri de pe plan local, spun fondatorii si actionarii companiei FAN Courier, liderul pietei de curierat evaluata…

- ♦ Holcim Romania se confrunta cu lipsa fortei de munca, dar si cu preturi in crestere la energie, cu o serie de costuri salariale si logistice mai mari. Producatorul de ciment si beton Holcim, membru al grupului LafargeHolcim, si-a propus sa faca investitii in noi terminale de ciment…

- Estimarile privind veniturile din dividende se mentin mai mari decat in trecut si in cazul anilor 2019, 2020 si 2021, atunci cand incasarile de la companiile de stat sunt vazute de Guvern intre 2,9 si 3,1 mld. lei. Guvernul doreste sa ajun­ga la venituri din dividende in valoare de 3,59…

- La finalul lunii septembrie Asirom si Omniasig, cele doua companii ale VIG care vand polite RCA, aveau prime brute subscrise pe acest segment in valoare de 128 milioane de euro. Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) care controleaza peste 20% din piata asigurarilor locale prin intermediul…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- Datele de la Finante arata o crestere cu 25% a veniturilor bugetului general consolidat obtinute in octombrie fata de aceeasi luna din 2016, pana la 27 mld. lei, si o crestere de 9,8% a impozitului pe salarii si venit in perioada mentionata. Veniturile din TVA au crescut cu 8%, pana la…

- Consultantii fiscali afirma ca pastrarea cotei unice este cheia pentru mentinerea Romaniei ca destinatie de investitii, dupa readucerea in discutie de catre prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu a impozitarii progresive. Informatiile vehiculate privind oportu­ni­tatea revenirii la…

- Romania are in depozite 2,2 mi­liar­de de metri cubi de gaze, ju­ma­tate din consumul total pentru iar­na - de 4,5 miliarde de metri cubi, res­tul urmand sa fie asi­gurat din stocurile in­magazinate si din pro­ductia zilnica. Stocul inma­gazi­nat pana acum, de 2,2 miliarde de metri cubi,…

- Soiurile de vita-de-vie autohtone, multitudinea acestora (peste 20), dar si faptul ca tot mai multe crame locale pariaza pe vinuri premium sunt atuurile care ar putea duce Romania pe harta mondiala a exportatorilor de vin, tinta neatinsa pana in prezent desi este unul dintre cei mai mari producatori…

- ♦ Valoarea indicatorului de incredere macroeconomica a ajuns la 43,4 puncte (cea mai scazuta valoare din aprilie 2013), fiind cu doua puncte mai mic decat valoarea consemnata in septembrie anterior. Increderea in economie a scazut in luna octombrie fata de septembrie, pentru a cincea luna…

- ♦ In Bucuresti exista 36 dintre cele 191 de hipermarketuri din Romania, respectiv unu din cinci astfel de magazine ♦ Cele mai bune hipermarketuri, precum Auchan Titan sau Carrefour Baneasa, au vanzari estimate anterior la peste 100 mil. euro ♦ Lanturile de magazine s-au grabit sa acopere…

- Cei mai mari manageri de bani din Romania, care au in ad­ministrare aproximativ 3 mld. euro, impart aceleasi opinii cand vine vorba de structura unui portofoliu de investitii: in­vestitorul sa se orienteze intr-un plasament pe termen lung, diver­sificarea sa fie prezenta in orice portofoliu, iar…

- „O familie a platit 14.000 de euro pentru un sejur la schi de sapte nopti de Revelion in Ischgl, Austria.“ Peste 180.000 de romani vor merge in vacanta la schi in Austria in acest sezon de iarna, in crestere cu 5% fata de anul anterior, potrivit datelor de la Oficiul National de Turism…

- Finantarile noi prin leasing au crescut cu 14%, fata de un ritm de aproape 30% in 2016. Companiile de leasing financiar au acordat finantari noi in valoare de 7,6 miliarde de lei (1,7 mld. euro) in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada…

- „Exista cerere pentru serviciile de recuperare medicala. Avem o crestere cu doua cifre a veniturilor.“ Compania Asclepios din Eforie Sud, care opereaza un centru de recuperare medicala si medicina fizica in Eforie Sud, a ajuns la afaceri de 8 milioane de lei si un profit net de un milion…

- ♦ Activele, pe de alta parte, au crescut mai putin accelerat, cu peste 8%, pana la 9,2 miliarde de lei. Subsidiarele locale ale grupului turc Garanti Bank au inregistrat in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an un profit net de 130 milioane de lei, de sase ori mai mult decat in aceeasi…

- Pfizer Romania, subsidiara gigantului american din industria farmaceutica si al patrulea jucator de pe piata locala de medicamente, estimeaza ca pana la final de an va incheia cu venituri totale de aproape 750 de milioane de lei, in crestere cu circa 16% fata de anul anterior. „Performanta…

- ♦ Zece companii romanesti din Muntenia active in domenii precum comertul cu mobilier, incaltaminte sau carburanti, dar si in realizarea de software sau dulciuri au fost premiate saptamana aceasta pentru performanta in afaceri in cadrul proiectului „Campioni in business” organizat la Bucuresti.…

- ♦ Pe piata externa, vanzarile Antibiotice au crescut cu 26% in trimestrul trei din 2017, raportat la T3 2016, pana la 91 milioane de lei. Antibiotice Iasi, unul dintre principalii producatori de medicamente de pe piata locala, a inregistrat o crestere a vanzarilor cu 3% in primele noua…

- Grupul austriac Raiffeisen a obtinut un profit net de 74 mil. euro in Romania in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, cu 10 mil. euro mai mult decat in aceeasi pe­rioa­da a anului trecut, potrivit unui raport publicat la Viena. Imbunatatirea profitului net al grupului Raiffeisen…