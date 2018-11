Stiri pe aceeasi tema

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, a fost vandut pentru 50 de milioane de dolari la o licitație organizata la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's și a stabilit un nou record de preț per carat pentru o astfel de gema, respectiv 2,6 milioane de dolari,…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.Lucrarea de Rene Magritte…

- Un tablou al pictorului suprarealist belgian Rene Magritte, intitulat "Le Principe du plaisir", a fost vandut pentru suma record de 26,8 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby's la New York, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.Tabloul, evaluat la 15 - 20 de milioane de…

- Un tablou realizat de un algoritm de inteligenta artificiala a fost vandut in New York pentru suma de 432.500 de dolari americani in cadrul unei licitatii. Acesta este primul obiect de arta de acest gen vandut de o casa de licitatii cu renume, cei responsabili pentru crearea ei fiind studioul Obvious…

- O scrisoare redactata de savantul Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este ”produsul slabiciunii umane”, evaluata la 1 – 1,5 milioane de dolari, va fi scoasa la licitație joi, la New York. Scrisoarea a fost redactata in 1955, cu un an inainte sa moara. Einstein a decis sa o scrie in limba…

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, și ar putea stabili un nou record de preț pentru un artist in viața, scrie…

- Celebra colectie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maestri ai artei, precum Jackson Pollock si Edward Hopper, estimata la 350 de milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Christie's la New…

- Cu ocazia Concursului de Eleganța de la Pebble Beach, casa RM Sotheby"s a organizat o noua licitație. In cadrul evenimentului și-a "facut loc" și un Ferrari 250 GTO fabricat in 1962. Modelul produs de constructorul italian a devenit in ultimii ani o piesa rara de colecție apreciata de toți iubitorii…