- Cotele de inundatii si de atentie sunt în continuare depasite pe doua râuri din judetul Bistrita-Nasaud, în urma ploilor torentiale cazute miercuri dupa-amiaza, si zeci de case au fost inundate, potrivit datelor comunicate joi AGERPRES de catre purtatorul de cuvânt al Sistemului…

- Autoritatile din Vaslui sunt in alerta, mai multe localitati din nordul judetului fiind afectate de precipitatiile abundente ce au cazut in zona in noaptea de luni spre marti. Judetul Vaslui se afla sub atentionare cod galben de ploi.

- Mai multi copaci si stalpi au fost doborati in timpul vijeliei care s-a abatut asupra judetului Ialomita, pompierii intervenind in zeci de cazuri. Potrivit unui prim bilant realizat de reprezentantii ISU Ialomita, in urma unei furtuni violente care s-a inregistrat in judet s-au inregistrat numeroase…

- Pompierii prahoveni au intervenit, marti, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, precum si pentru indepartarea unor copaci doborati de vant pe carosabil, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Un copac doborat de vant a cazut pe DN…

- Locuitorii celei mai mari comune din Romania, Florești (din județul Cluj), au facut haz de necaz de modul in care este administrata comuna in care traiesc. O strada unde apa de ploaie nu are unde sa se scurga a devenit zilele trecute un mic lac.Citește și: Poliția a deschis dosar penal pentru…

- Pompierii au intervenit pentru deblocarea unui drum din judetul Neamt, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic. In județul Bistrița, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente.

- Dupa incendiile apocaliptice, California se confrunta cu ploi abundente. Suvoaiele au provocat inundatii grave, au distrus drumuri si au acoperit liniile de cale ferate. Autoritatile au fost la un pas sa inchida circulatia pe o autostrada din regiune.