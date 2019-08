In urma cu cateva zile, Anca Serea aducea pe lume cel de-al șaselea copil al ei. Cu mult calm și lejeritate, bruneta și-a anunțat admiratorii online inainte sa intre in sala de nașteri. Și tot in același stil continua sa iși informeze prietenii virtuali de felul in care se desfașoara lucrurile in continuare.