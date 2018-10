Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu sunt cei mai fericiți parinți! Cei doi sunt in extaz de la venirea pe lume a fiului lor, Matthias Ștefan și nu uita nici de fanii de pe rețelele de socializare, carora le-au aratat prima fotografie de familie.

- Betty Stoian este in culmea fericirii! Vedeta a devenit mamica pentru prima oara și și-a anunțat fanii de venirea pe lume a baiețelului pe care il are cu Catalin Vișanescu. Betty a publicat pe contul ei de Instagram o urare de bun venit pentru Matthias Ștefan. ”Bun venit, Matthias Ștefan!”, a fost mesajul…

- Astazi Betty Salam a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, iar Catalin Vișanescu a facut și primele declarații in legatura cu marele eveniment. Catalin Vișanescu a marturisit ca atat Betty cat și baiețelul lor sunt bine. Micuțul a cantarit 3, 200 kilograme și a avut 51 de centimetri. De altfel, Matthias…

- Betty Stoian a ajuns la clinica unde urmeaza sa nasca, frumoasa artista fiind insotita de sotul ei, Catalin Visanescu, care era vizibil emotionat, dar si de matusa sa, care i-a fost alaturi pe toata perioada sarcinii, scrie spynews.ro. Citeste si Betty Stoian isi pune sarcina in pericol? Cum…

- Betty Salam a implinit 18 ani! Fiica lui Salam urmeaza sa devina in curand mamica. Partenerul ei de viața, Catalin Vișanescu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei rețele de socializare. Betty Salam și Catalin Vișanescu s-au cununat civil in urma cu cateva luni, iar in curand vor…

- Betty Stoian implinește 18 ani, iar soțul ei, Catalin Vișanescu a surprins-o cu un mesaj emoționant, postat pe contul de socializare. Cei doi vor deveni in curand parinți. „Suntem impreuna de aproape patru ani. Patru ani in care s-au intamplat multe. Certuri,impacari, bucurii, suparari dar cel mai mult…

