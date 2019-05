George Grigore Cair s-a nascut la 23 septembrie 1876 in București, fiind un descendent al unei familii instarite, in care Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – George Cair (1876-1924) – prozatorul avocat și prefect de sub Turnul Chindiei apare prima data in Gazeta Dambovitei .