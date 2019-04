Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Grigorescu s-a nascut la 3 februarie 1863 in catunul Udresti, comuna Colanu, județul Dambovița, ca fiu al lui Grigore Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Nicolae Grigorescu Arama (1863-1941), o personalitate marcanta a spiritualitații dambovițene apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In scopul cunoașterii realitaților militare, politice, turistice, economice și culturale de la inceputul secolului al XX-lea, Casa Regala a Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Calatoria Principesei Maria la Targoviște și Viforata (1909) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepand cu anul 1914, tanara instituție militara de la Manastirea Dealu s-a bucurat de prezența unor personalitați ale timpului, din Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU Vizita regelui Carol al II-lea la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Manastirea Dealu (1933) apare prima data in Gazeta…

- Martha Lucia Bibesco (n. 28 ianuarie 1889, București – d. 28 noiembrie 1973, Paris) a fost o scriitoare, om politic, Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Periplul Marthei Bibescu la Targoviște, Dealu, Viforata și Doicești din 16-17 mai 1915 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intors din calatoria din 18-19 august 1875 de la palatul Sigmaringen, cand s-a intreținut cu princepele Anton de Hohenzollern, tatal Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Vizita lui Titu Maiorescu din 1875 la Targoviște, Dealu, Viforata și Gorgota apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In curtea cazarmii militare de la Teiș, se afla monumentul eroilor din județul Dambovița, care s-au jertfit in razboiul Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Inaugurarea Monumentului eroilor din Cazarma de la Teiș – 21 mai 1931 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Constantin D. Dimitriu (1872-1945) Constantin Dimitriu s-a nascut la 9 decembrie 1872 la Targoviște și a decedat la 27 octombrie Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU Deputați din județul Dambovița in primul Parlament al Romaniei Intregite (noiembrie 1919-martie 1920) apare prima data in Gazeta…

- Și nu numai! Ar merge și azi? Luni, 24 Maiu 1910, ultima pagina din UNIVERSUL LITERAR, an XXVII, nr. 21.: Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Un sfat de la 1910 apare prima data in Gazeta Dambovitei .