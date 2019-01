Stiri pe aceeasi tema

- MNIT a anunțat în august 2018 începerea lucrarilor de consolidare si reabilitare a cladirii care adapostește Colecția de Istorie a Farmaciei (Casa Hintz), imobil situat în P-ta Unirii nr. 28. Astfel, colecția de Istorie a Farmaciei va fi temporar închisa. Acum, lucrarile…

M-am uitat, din greșeala, la o recenta ședința de guvern. Doamna prim-ministru, intelectual de elita și mare vorbitoare de limba

- In aceasta „bojdeuca de casuta" a locuit Ion Creanga din 1872 pana in decembrie 1889. Casuta „cu trei odai, coperita cu stuh, si in ograda fantana" a fost construita in anul 1842 de catre Constantin Vasiliu, ajungand apoi, de la proprietar la proprietar, la Maria Stefaniu. Aceasta, nelocuind-o, a inchiriat-o…

Mesaje in memoria victimelor revolutiei "Istoria ne arata ca niciun regim care îsi umileste si dispretuieste propriii cetateni nu poate rezista" - scria presedintele Klaus Iohannis pe o retea de socializare, dupa ce a depus ieri o coroana de flori în memoria victimelor…

- Vechi de doua secole, Podul de Piatra isi arata astazi „ranile". Constructia a fost declarata monument istoric si este marcata ca atare, desi blocuri mari de piatra desprinse din balustrada si din picioarele (pilele) podului zac pe mal si in apa. Podul a fost construit la inceputul secolului al XIX-lea…

Are doar 8 ani, dar este una dintre prezențele cele mai apreciate la evenimentele de reconstituire a episoadelor militare din

Constantin Mudava va fi inmormantat, maine, in Cimitirul Central din Targoviște, la dorința fiului acestuia, dupa ce fostul "vindecator" al

