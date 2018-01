Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați Post-ul TABLETA DE VINERI – Larisa Ioana MILEA – Omule, tu cel ce trebuie sa stii… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șase tineri au fost reținuți de polițiștii din Gaești, pentru un scandal monstru la care au luat parte in noaptea Post-ul „Prințișori” de Gaești, reținuți de polițiști! Printre ei, fiul fostului primar din Hulubești (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mosia Greci din judetul Dambovita apartinea in veacul al XIX-lea marii familii aristocrate Sutu, cea care a dat doi domnitori, Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – 1866. Un act de ilegalitate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mereu te urmarește umbra. Și proiecțiile. Adica te apuci sa vezi in jurul tau numai proști, și te miri Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – De la Statul Paralel la Guvernul Paralel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gata cu aștia… De acum inainte, aici, in tableta mea de luni nu va mai aparea numele lor, ei Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Mustața naționala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cațiva targovișteni au indurat vremea rea și au protestat in Piața Tricolorului, incepand cu ora 18:00. Oamenii au avut pancarte Post-ul Cateva zeci de persoane au protestat și la Targoviște, dar și Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de Post-ul TABLETA DE VINERI – Diana DASCALESCU – Batrana ALDA apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In mediul rural din judetul Dambovita figurau in 1916, 197 de scoli, dintre care 159 isi desfasurau activitatea in localuri Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – O statistica scolara damboviteana, de la 1916 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Exista un serial franțuzesc, realizat in 2016, numit Trepalium. Este realizat de Antares Bassis și Sophie Hiet; a fost prezentat pe Arte Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Trepalium sau a munci pentru a munci apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cunoscut opiniei publice pentru pozițiile tranșate impotriva PSD, jurnalistul Malin Bot a incercat aseara sa vorbeasca și cu președintele PSD Post-ul Malin Bot, intrebari pentru Adrian Țuțuianu la ieșirea de la CEx. Reacția președintelui PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reincalzind ciorba excesiv condimentata a geopoliticii, Robert D. Kaplan hotaraște fara drept de apel ca granița dintre Europa Centrala și Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – 100 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aș fi vrut sa scriu astazi despre decat doamna ministru, cea cu nume și pronume de Teleorman. Traim intr-un univers Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Distopia, ambianța noastra cotidiana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 13.01.2018 ORA 08 – 14.01.2018 ORA 08 Vremea se va raci, astfel ca temperaturile maxime se Post-ul METEO: Ger și ninosare in urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de Post-ul TABLETA DE VINERI – Ionela Cristina MILITARU – Cu mainile tremurande apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scriu rar despre carți. Adica recenzii. Sau impresii. Acum ma impinge chiar o dorința de a striga in spațiul public Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Testamentul lui Abraham – zeci de carți intr-o carte apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Am vazut Rebel in the Rye. Nu, aceasta nu este o cronica de film. Deși… Bazat pe J. D. Salinger: Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Ce facem cu libertatea? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliului Judetean Dambovita a anunțat printr-un comunicat de presa ca luni, 15 ianuarie, la inițiativa președintelui CJD, Aexandru Oprea, accesul Post-ul Luni, 15 ianuarie, muzeele din Targoviște și Palatul de la Potlogi pot fi vizitate gratuit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Isus, atunci cand ii invita pe discipolii lui sa se roage: iarta-ne pacatele, fiindca și noi iertam oricui ne este Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Falsa iertare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de Post-ul TABLETA DE VINERI: Daria STEMATE – Simpla cearta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ajunul intrarii in primul razboi mondial in Romania existau, ca si azi, manuale alternative; fiecare scoala alegea varianta dorita, Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – Manualele folosite in invatamatul scolar dambovitean la 1916 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Știți ca sunt situații cand o zi face cat un an. Sau, altfel spus, cand poți sa ai ocazia sa Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Termometrul național se citește la sfarșitul anului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi sau de ieri, sensibili, inteligenți, preocupați de Post-ul TABLETA DE VINERI – Mihai Robert LUNGU – Iluzia unitații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stam agațați de cei bogați. Ii invidiem. Ii intrebam: „ba, dar tu cum te-ai imbogațit in halul asta?” Și descoperim Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Tot ca de Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ce poate fi mai neserios decat sa te joci pe calculator? Sa evoluezi intr-un univers ale carui limite sunt Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Digital Immigrant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- De Craciun, toate drumurile duc acasa. Un proverb romanesc zice ca la Craciun se vede daca e buna nuca… Se Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – De Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR, Dumitru Lupescu, a sarit in ajutorul celor doua fetițe din Gura Șuții, ingrijite doar de mama lor care Post-ul Originar din Gura Șuții, deputatul Dumitru Lupescu a sarit in ajutorul fetițelor ramase doar cu mama bolnava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului pe Post-ul TABLETA DE VINERI – Bianca MATACHE – Inocența disparuta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rasfoind ziarele de prin colectia de la Biblioteca Academiei Romane aflu cu surprindere, ca in zilele de 18 si 19 Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – George Enescu la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ar exista un fenomen-boala in psihologie care se numște efectul Dunning-Kruger. Vorbește despre cat de proști pot fi proștii. Cu Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Alchimia prostiei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La inițiativa Inspecției Muncii, I.T.M. Dambovița a organizat Campania de verificare a modului in care transportatorii rutieri de marfuri și Post-ul ITM controale la transportatori! Mulți nu respecta programul de munca și nu dau le dau angajaților timp de odihna apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Țineam deasupra biroului o harta a Europei. Harta fizica, din carton plastifiat, in relief. Nu eu mi-o cumparasem, o primisem, Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Amintiri din țara de carton – Europa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului pe Post-ul TABLETA DE VINERI: Cristina DARMAZ – Tigrii infometați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In anul 1906 Administratia Casei Scoalelor aproba construirea in catunul Gherghitesti, a unui local de scoala cu doua sali Post-ul TABLETA DE JOI : Radu Alexandru STATE – Constructia de scoli in Romania anului 1910.…

- Fiecare epoca simte nevoia sa se defineasca prin redefinirea normalitații. Poligamia, sclavia, discriminarea au trecut rand pe rand, din sfera Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Un exercițiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului pe Post-ul TABLETA DE VINERI – Gabriel GUȚOIU: Ne este frica de frica? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La 30 ianuarie 1866, la ora 11 dimineata, la Targoviste izbucnea un incendiu „la cuhnia caselor raposatului Theodor Zarafescu”, ocupate Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE Targovistea incendiului de la 1866 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acum cateva zile am mai avut o mostra de fake news. Un batranel, cam zglobiu si slobod la gura, a Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU: Naruirea Mass-Media apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Și a fost 1 decembrie. Ca in fiecare an, Arcul de Triumf, parada, politicieni, mulțime. Și tot ca in fiecare Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE: Oaia și lupul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului Post-ul TABLETA DE VINERI – Alexandra Mihaela IONICA – Jocurile copilariei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stiti ca la Gaudeamus s-a lansat cu alai o carte a unui puscarias, Dan Voiculescu. Infractor pe caz de escrocherie Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Lansarea la apa a imposturii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pesedist, liberal, uselist, udemerist etc… De oriunde l-ai alege, e la fel, ca o alergie pe un fond de Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Neputința ( portret al politicianului roman ) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea e ziua lor, aici, la Gazeta Damboviței… Sunt elevii mei de azi, sensibili, inteligenți, preocupați de invalmașirile timpului pe Post-ul TABLETA DE VINERI: Gheorghe Oana-Cristina – Frica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Infiintata la 1889 de marele industrias dambovitean Ioan Grigorescu, rafinaria de la Viforata ajungea in urmatorul an una Post-ul TABLETA DE JOI: Radu Alexandru STATE – Petrolul targovistean la…

- Au dat-o pe geometrie. Si inca d-aia grea, (non-euclidiana) caci abia acum incepem sa ne dumirim ce e cu notiunile Post-ul TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu ALEXANDRU – Statul Paralel si Statul Perpendicular apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Saptamana trecuta s-au implinit 30 de ani de la Revolta de la Brașov. Astazi, puțini iși mai amintesc ca pe Post-ul TABLETA DE MARȚI: Daniel TACHE – Survivor RSR apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- L-am reintalnit intr-o dimineața rece de septembrie. Mi-a fost elev, unul foarte bun, nu l-am uitat. Aflasem ca s-ar Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Un elev apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Saditor Dambovița i-au introdus pe cei mici in lumea miraculoasa in care Post-ul Copiii de la Școala I. Al. Bratescu Voinești, „aventura” in lumea semințelor și a plantelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi, 13 noiembrie, elevii clasei a II-a C din cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Alexandru Bratescu Voinesti” din Targoviste au participat Post-ul „Lumea mea depinde de noi” – proiect pentru elevi, in cadrul Centrului de Prevenire a Criminalitatii. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu (din pacate…) foarte mulți ani, profesorul meu de Etica, de la Facultatea de Filosofie, din București, domnul Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Dileme morale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un proces de divorț, aflat pe rolul Judecatoriei Timișoara, a incins spiritele in lumea justiției. Dupa un mariaj de doua decenii, din care a rezultat un copil, major in prezent, un cuplu de timișoreni a decis sa se desparta. Acțiunea a deschis-o barbatul, care, in probatiune, a solicitat incuviintarea…