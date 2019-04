TABIETUL lui Ștefan Bănică, pe platourile de filmare de la «Liber ca pasărea cerului» Ștefan Banica, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea, incepand de duminica, 21 aprilie, de la ora 20:00, in rolul lui Orlando, in serialul de comedie Liber ca pasarea cerului, are un obicei pe platourile de filmare. “Nu pot sa spun ca e un tabiet, dar in timpul filmarilor m-am obișnuit ca inainte de inceperea lor sa stau cu colegii mei la o cafea la mine in rulota sau la machiaj și sa repetam scenele pe care le aveam de filmat in ziua respectiva”, spune Ștefan... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea, incepand de duminica, 21 aprilie, de la ora 20:00, in rolul lui Orlando, in serialul de comedie Liber ca pasarea cerului, are un obicei pe platourile de filmare. “Nu pot sa spun ca e un tabiet, dar in timpul filmarilor m-am obișnuit ca inainte…

- Personajele principale din serialul de comedie „Liber ca pasarea cerului”, ce va avea premiera duminica, 21 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, au conturi pe Instagram. Orlando și Ducu, personajele principale interpretate de Ștefan Banica, respectiv de Marius Florea Vizante, le vor raspunde spectatorilor…

- Ștefan Banica și Marius Florea Vizante au vorbit despre „Liber ca pasarea cerului”, luni, la „Neatza cu Razvan și Dani”. Cei doi actori indragiți au spus ca povestea serialului de comedie seamana cu cea a matinalilor Razvan și Dani, doar ca e „mai mișto”.

- Ștefan Banica și Marius Florea Vizante vor juca rolurile principale intr-un nou serial de televiziune, „Liber ca pasarea cerului”. Cand va avea loc premiera. Dupa o pauza de 14 ani, Ștefan Banica revine pe micul ecran in comedia „Liber ca pasarea cerului”. Serialul spune povestea a doi prieteni din…

- Serialul de comedie “Liber ca pasarea cerului” care va incepe, in curand, la Antena 1, cu Marius Florea Vizante și Ștefan Banica in rolurile principale, spune povestea a doi prieteni din copilarie, Ducu și Orlando, care se

- Serialul de comedie “Liber ca pasarea cerului” care va incepe, in curand, la Antena 1, cu Marius Florea Vizante și Ștefan Banica in rolurile principale, spune povestea a doi prieteni din copilarie, Ducu și Orlando, care se reintalnesc acum, la 40 de ani, cand fiecare dintre ei trece printr-o criza.

- Ștefan Banica revine pe micul ecran, intr-un serial de televiziune, dupa o pauza de 14 ani. El va deține unul dintre rolurile principale din “Liber ca pasarea cerului”, o savuroasa comedie de situații care va incepe, in curand, la Antena...

- Ștefan Banica revine pe micul ecran, intr-un serial de televiziune, dupa o pauza de 14 ani. El va deține unul dintre rolurile principale din “Liber ca pasarea cerului”, o savuroasa comedie de situații care va incepe, in curand, la Antena 1.