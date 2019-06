Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar pentru fiecare elev și student angajat pe perioada vacanței. Stimulentul se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare pe an pentru fiecare elev și student pentru care s-a incheiat un contract

- Mulți tineri aleg litoralul pentru a munci vara, pentru ca se pot relaxa in mare dupa ce termina programul de munca. In plus, patronii primesc un ajutor financiar daca ii angajeaza. Specialiștii in resurse umane spun insa ca profilul acestor tineri este destul de dificil.

- Companiile care aleg sa angajeze, pe perioada vacanței, elevi sau studenți, pot sa beneficieze de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 de lei, conform anunțului facut de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca.

- Iasul va avea anul acesta peste 1.000 de locuri bugetate in taberele studentesti care se desfasoara la mare, la munte sau in Delta Dunarii. Mai exact, Iasul a primit de la Ministerul Tineretului si Sportului, prin Casa de Cultura a Studentilor, 1.032 de locuri bugetate cu 722.400 de lei, cu aproape…

- Georgiana Draghici, sotia trezorierului PSD Mircea Draghici, a fost condamnata marti de Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, intr-un dosar de abuz in serviciu si fals in inscrisuri legat de organizarea unei tabere politice pentru tineretul PSD din Arges cu bani…

- Ministerul Tineretului si Sportului a aprobat Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, pentru anul 2019, conform Metodologiei in vigoare, urmatoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale si pentru tinerii cu dizabilitati, pe perioada vacantei de vara 2019: 61 de locuri pentru desfasurarea…

- 3.000 de copii și tineri romani din diaspora vor veni in aceasta vara in tabara in Romania. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, a lansat programul de tabere „ARC".