Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon estival, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj trimite 70 de copii in tabara la mare. Ei se vor bucura de un sejur de șapte zile la un hotel de trei stele din stațiunea Costinești, in perioada 13.07.2019 – 19.07.2019. Pe parcursul sejurului, copiii…

- Un nou centru de recuperare pentru copiii cu handicap a fost inaugurat vineri, in municipiul Sfantu Gheorghe, in urma unui parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna si Fundatia Sera Romania. Sefa DGASPC, Vass Maria, a declarat ca centrul va oferi…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava organizeaza in aceasta vara tabere sociale si tabere pentru copii cu dizabilitati, cu sprijinul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Suceava si al unui activ colaborator si prieten al copiilor si tinerilor din ...

- Dupa cazul micuței Sorina, fetița in varsta de 8 ani, care a fost luata de langa asistenta maternala, din Baia de Arama, care o creștea ica din primii ani de viața, tot mai mulți parinți sunt ingrijorați de soarta copiilor lor. O familie din Gorj, se teme ca și-ar putea pierde minorii dupa ce unele…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș organizeaza¸vineri, 17 mai 2019, competitia sportiva “Cupa Primaverii la Fotbal”, la care copiii din centrele de plasament sunt invitați sa iși demonstreze abilitațile de fotbaliști. La aceasta manifestare s-au inscris echipe…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj continua seria activitaților recreative organizate pentru beneficiarii serviciilor sociale din subordinea sa. Imediat dupa Sfintele Sarbatori Pascale, șapte beneficiari de la Complexul de Ingrijire și Asistența…

- Hope and Homes for Children si Rombat anunta parteneriatul strategic prin care compania sustine programul de inchidere a institutiilor de tip vechi (orfelinate) desfasurat de Fundatie in judetul Bistrita-Nasaud. Parteneriatul se va desfasura in perioada 2019-2020 si are o valoare de 50.000 euro, fonduri…

- Peste 150 de copii din sistemul de protecție speciala al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost invitați sa participe la avanpremiera piesei de teatru “Frumoasa din padurea adormita”, care se va juca in data ...