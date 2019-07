Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Salvați Copiii Romania anunța deschiderea taberelor estivale pentru copiii ramași singuri acasa, insingurați o data in plus pe perioada vacanței de vara. Datele oficiale arata ca aproape 30.000 de copii romani sunt in grija rudelor, dupa ce ambii parinți sau unicul parinte susținator au…

- INITIATIVA…Un proiect legislativ depus si sustinut de zeci de parlamentari PSD – din motive pe care nu le stim, niciun parlamentar PSD de Vaslui nu a semnat aceasta initiativa! – face mare valva in aceste zile, in mediul online. Conform acestui proiect, denumit „Legea recunostintei intre generatii”,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Frasin, ca in scurt timp romanii aflati la munca in strainatate vor putea trimite bani in tara, la familii, fara a mai plati comisioane de transfer. Eugen Teodorovici a spus ca acest lucru va fi ...

- Mircea Hava este considerat, prin rezultatele sale, unul dintre cei mai buni primari ai Romaniei. Cu fonduri europene, a reușit sa modernizeze Alba Iulia și faimoasa cetate a orașului și a imbunatațit semnificativ calitatea vieții locuitorilor sai. Alba Iulia s-a situat in topul absorbției de fonduri…

- NU SE MAI POATE!… Deputatul Daniel Olteanu a cerut in Parlament ca acei politicieni iresponsabili care incurajeaza manifestarile violente sa opreasca totul, pana nu e prea tarziu. APEL LA RATIUNE… Deputatul ALDE de Vaslui, Daniel Olteanu, a facut in Parlamentul Romaniei un apel la demnitate si echilibru,…

- Guvernul Romaniei initiaza negocieri cu toate statele Uniunii Europene pentru a implementa un pachet de masuri in vederea intoarcerii in tara a muncitorilor plecati peste hotare. Afirmatia a fost facuta astazi, la Iasi, de ministrul de Finante Eugen Teodorovici, in cadrul unei intalniri cu mediul de…