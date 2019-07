Tabără gratuită organizată de o parohie pentru copii: ateliere, pelerinaj, foc de tabără Tabara de zi pentru copii „Copilarie, Arta si Traditie" se afla la prima editie, iar participarea tinerilor la activitati este gratuita. Copiii vor putea participa la ateliere de creatie, hand-made, pictura pe sticla, tir cu arcul sau fotbal. Tinerii vor fi atat din parohia organizatoare, cat si din alte localitati invecinate, iar pe parcursul celor trei zile, participantii vor fi implicati in ateliere de creatie de obiecte decorative hand-made, pictura pe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

