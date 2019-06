Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bacau organizeaza o prima campanie gratuita de sterilizare a ciinilor din curțile bacauanilor. Campania, ce va avea loc in cabinetul autorizat al adapostului public Bacau (Calea Republicii, nr. 181), este finanțata de “Wir retten Hunde e. V”, un ONG din Germania ce se ocupa de…

- Bacalaureatul 2019 incepe de luni, 3 iunie, cu prima proba – examenul oral de Limba romana. Liceenii din an terminal au finalizat deja cursurile, cu doua saptamani mai devreme decat ceilalți elevi. Examenele scrise sunt programate insa de pe 1 iulie. Spre deosebire de colegii lor mai mari, care anul…

- Moineștiul va fi gazda celei de a IX-a ediții a Festivalului Național de Muzica Ușoara pentru Tineret „Vis de Stea”, organizat de Asociația Culturala „M Y Music Art” și Primaria Moinești, in parteneriat. Evenimentul va avea loc in perioada 31 mai – 1 iunie, in sala de spectacole a Centrului Cultural…

- Primarul municipiului Bacau a semnat, astazi, contractul de cinci milioane de euro, bani europeni, cu care va fi refacut și modernizat Cinematograful Orizont care va deveni Hub pentru tineret. Articolul S-a semnat contractul pentru Hub-ul de tineret de la Cinema Orizont apare prima data in Deșteptarea-…

- Weekend-ul recent incheiat, judoka bacauan Octavian Cechea a reprezentat Romania la London Open Arena 2019, desfașurata in capitala Marii Britanii. Deși este la Tineret, Cechea a concurat la Seniori, categoria 60 kg, urcand pe treapta a treia a podiumului. Sportivul format la CS Bronx a ratat intrarea…

- „Viitorul tinerilor se cladește pe bancile școlii, spune prof. Oana-Maria Andrei, manager al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuși. Poate ca responsabilitatea cea mai mare a dascalilor este aceea de a le calauzi pașii, sprijinindu-i sa-si descopere potențialul”. Recent, cinci elevi ai acestei instituții…

- Sportivii Clubului BAO Bacau s-au intors glorioși de la Campionatul European de Qwan Ki Do pentru Copii și Juniori ce a avut loc intre 27-28 aprilie 2019 la Zurich-Elveția. La aceasta a V-a ediție au participat 62 de cluburi din 11 țari (Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Ungaria, Irlanda,…

- Naționalele de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori derulate la finalul saptamanii trecute, la Bacau, au confirmat supremația lui Dani Martin, dar au evidențiat și ascensiunea unui alt sportiv de la CSM Bacau, Rareș Andrei Druga. Elevul lui Dragoș Furdu s-a laureat campion național al probei de 50…