Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Unitatii Germane, care va fi celebrata la inceputul lunii, Centrul Cultural German din Cluj-Napoca reaminteste clujenilor ca in cadrul institutiei se pot experimenta cultura si limba germana pe trei domenii diferite: cursuri moderne de limba, o biblioteca cuprinzatoare, precum si evenimente…

- Cu ocazia Zilei Unitatii Germane, care va fi celebrata la inceputul lunii, Centrul Cultural German din Cluj-Napoca reaminteste clujenilor ca in cadrul institutiei se poate experimenta cultura si limba germana pe trei domenii diferite: cursuri moderne de limba, o biblioteca cuprinzatoare, precum si…

- Premierul Viorica Dancila a avut nevoie de translator la intalnirea de miercuri cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Guvernului, Dancila vorbeste limba engleza bine, iar limba franceza foarte bine.

- Festivalul International „Vin la Cultura" este o initiativa a Organizatiei Somelierilor din Romania 2011 (OSR 2011) si se afla la cea de-a doua editie. Evenimentul reprezinta o ocazie pentru publicul cunoscator sau amator de vinuri de a interactiona cu specialisti si de a-si dezvolta cunostintele in…

- A venit toamna, se reiau cursurile de limba germana. De luni, 24 septembrie, Centrul Cultural German da startul inscrierilor. Cursurile dureaza pana in decembrie și se pot achita in doua tranșe. The post Reincep cursurile de limba germana la Centrul Cultural German appeared first on deBanat.ro - spune…

- Una dintre cele mai cunoscute profesoare de limba franceza din Constanta, Rodica Maria Popescu, a plecat dintre noi. Nascuta la 20 ianuarie 1939, la Ploiesti, Rodica Maria Popescu a decedat in seara zilei de 15 septembrie 2018.Absolventa a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Filologie, specializare…

- Elevii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara (unitate de invațamant cu predare in limba germana) au primit manuale in limba... romana. The post Manuale in limba romana, in locul celor in limba germana, la „Lenau” appeared first on Renasterea banateana .

- Forumului Democrat German organizeaza, la aceasta ora, o conferinta de presa, cu prilejul inceputului anului școlar 2018/2019, in care va fi prezentata situatia invațamantului in limba germana, ca limba materna. Sunt prezenți Thomas Șindilariu, președinte FDGR Brașov, consilierul municipal Werner Henning, inspectorul…