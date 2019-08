Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a aprobat preluarea taberei școlare din localitatea Leghia, aflata în paragina, și își propune investiții serioase în reabilitarea, în condițile în care actualul proprietar, Primaria comunei Aghireșu, nu mai are bani pentru modernizare și dezvoltare.…

- Consiliul Județean Cluj continua seria investițiilor in infrastructura medicala a județului Cluj. In acest sens, in cadrul ședinței ordinare a deliberativului județean care va avea loc joi, 29 august... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unitațile medicale aflate in subordinea Consiliului Județean Cluj, precum și cele care iși desfașoara activitatea in imobile ce aparțin forului administrativ județean vor asigura permanența pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conflictul dintre presedintele Consiliului Judetean Cluj si angajații Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, institutie aflata in subordinea executivului judetean, a ajuns la o noua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Timpul nu mai are rabdare cu institutia Consiliului Judetean Cluj si se pare ca de curand, nici justitia cu actiunile de vendeta ale Executivului institutiei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aeroportul Internațional Cluj raspunde, printr-un comunicat de presa, la acuzațiile lansate de Consiliul Județean Cluj in dimineața zilei de 12 iunie 2019, articol cu titlul „ CJ CLUJ: Cea mai mare frauda din istoria acestui județ este la Aeroport. 700.000 de clujeni au fost furați „. Redam, așadar,…

- Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Cea mai mare realizare a acestui mandat o reprezinta atragerea a nu mai puțin de 250 de milioane de euro pentru drumuri, școli și spitale. La... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean Cluj informeaza toți iubitorii de fotbal precum și susținatorii echipei de fotbal „Universitatea” Cluj in legatura cu faptul ca meciul tur al barajului de promovare-menținere in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!