Tabara "Acasa la noi" - editia a 25-a 17-24 iulie 2019 (episod II).

- Va informam ca in judetul nostru sosesc astazi, pentru perioada 17-24 iulie 2019, doua grupuri de copii (circa 80), elevi si studenti din R Moldova, raioanele Floresti - cazati la Manastirea din Ilva Mare - stareta Hristofora, si din Straseni - cazati la Manastirea Prava-Rebra - staret Chiril Zagrean,…

- Trofeul ”Cutezatorii Munților’‘, aflat la a doua ediție, se va desfasura in perioada 12-14 iulie 2019 in stațiunea Luna Șes, la 10 km de orașul Negrești Oaș. Cazarea se va face in tabara de corturi (gratuit) sau la pensiunile din zona (contra cost). Participarea la concurs este admisa in echipe de minim…

- Trei copii din Iasi care s-au aflat intr-o tabara in Japonia si au fost abandonati la Tokyo de insotitorul de grup au revenit, astazi, acasa. Ei au povestit ca din penultima zi nu au mai putut lua legatura cu profesorul si au ales doi lideri de grup dintre cei majori si au anuntat autoritatile. Reprezentantii…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, ii invita pe cei mici, in perioada 1-5 iulie 2019, la Tabara de creatie „O vara de poveste”, editia a VIII-a. Atelierele si activitatile pe care le propun: olarit, sculptura in piatra, micul artizan, margele si margelute, decoratiuni…

- Saptamana asta, va propun Festivalul Pelicam, carțile lui Philip K. Dick, un podcast de la The New Yorker despre o arhitecta-designer faimoasa și un videoreportaj despre relația noastra complicata cu antibioticele. Mirela Petre DOCUMENTAR: Festivalul Pelicam, Tulcea Teme de gandire despre cum traim…

- Ediția a XI-a a Taberei Copiilor Nazdravani a debutat duminica, 16 iunie, la Paleu, cu un concurs de caiac-canoe. Tabara este susținuta de doamnele din Clubul Lions 22 Oradea. La tabara participa 22 de copii din trei județe (Bihor, Cluj, Satu Mare), un medic diabetolog și doua asistente…

- iUmor. Sezon 6. Ediția 10. 11 mai 2019. Glumele Alidei Coman nu sunt foarte departe de realitate. „Cum sa te duci la medic fara sa știi deja ce ai?” Concurenta a venit cu tratement personalizat pentru fiecare dintre jurați. Oare ce a primit Cheloo?

- A fost o noua seara de colecție la iUmor, in care concurenții au starnit hohote de ras cu numerele lor pregatite pentru a-i impresiona pe jurați și pe cei, care vor decide numele unui nou finalist al sezonului 6