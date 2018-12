Szilagyi Zsolt (PPMT): Românii nu au încredere în România Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat joi, la Oradea, ca romanii nu au incredere in Romania, cu toate ca, formal, tara se afla in topul sau istoric. "Romania, care a sarbatorit Centenarul, din punct de vedere formal se afla in topul sau istoric: suntem membri NATO, membri UE, guvernul se pregateste sa preia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Din punct de vedere formal, totul este in regula. Dar daca ne uitam mai detaliat insa, Romania nu a fost niciodata atat de divizata cum este acum. Chiar azi se voteaza motiunea Dancila. Si toata dezbaterea ce s-a aprins in jurul motiunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

