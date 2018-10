Ungaria nu va vota pentru sanctionarea Poloniei de catre Uniunea Europeana si in schimb poate conta pe sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI.



In convorbiri desfasurate inaintea reuniunii ministrilor de externe din UE, ce are loc luni la Luxemburg, cei doi oficiali au opinat ca procedurile UE impotriva tarilor lor au o motivatie politica.



Ei au subliniat ca masurile luate de Budapesta…