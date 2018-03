Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, la Targu-Mures, ca o unealta ca relatiile cu Romania sa fie bune sunt sesiunile comune de guvern, care pot fi facute dupa anumite realizari, precizand ca Teodor Melescanu i-a propus de mai multe ori.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca exista posibilitatea construirii unei cai ferate de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta. Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca daca actuala guvernare de la Budapesta va primi din nou increderea alegatorilor in alegerile din aprilie, atunci va face ca relatiile romano-ungare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca a inceput evaluarea ambasadorilor Romaniei, mentionand ca a primit toate materialele solicitate si va face o evaluare "cantitativa si calitativa". Intrebat daca a inceput evaluarea ambasadorilor, dupa cum solicitase presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, sa isi ceara scuze. "Dupa cum bine stiti am fost atacat…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Psihologul Cezar Laurentiu Cioc a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, ca Liviu Dragnea a decis sa se afișeze la Congresul PSD cu noua sa iubita, tanara Irina Tanase , pentru a-și asuma relația, in ciuda controverselor care, inevitabil, au urmat acestui moment. Specialistul a punctat ca Irina…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca sunt opt motive pentru care trebuia organizat Congresul extraordinar al PSD, sustinand ca se impune prezentarea bilantului primului an de guvernare, dar si ca dezbaterile din spatiul public au capatat "o violenta extrema", care blocheaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri, in contextul vizitei in Croatia, consultari cu viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric, si intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic,…

- 'Au tot dreptul sa depuna petitii, au tot dreptul sa manifesteze. Singurul lucru pe care il doresc este sa nu transforme orasul in circ, sa pericliteze sanatatea sau integritatea vreunei persoane, indiferent ca e jandarm sau demonstrant. Autorizatie pentru mars vor avea, dar cu specificatii. Veniti,…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta, unde a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Discutiile s-au axat pe teme de interes bilateral…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Gabriela Firea, edilul din Bucuresti, a anuntat ca isi va da demisia din toate functiile PSD, in situatia in care nu se rezolva problemele grave ale Capitalei. Firea este suparata pe Guvern, deoarece ministrii PSD se lasa condusi de directorii si comisiile din perioada tehnocratilor, scrie Ziare.com.…

- Recent ti-ai cheltuit toata agoniseala pe o masina la mana a doua. Ai fost foarte fericit si multumit de ea pret de cateva saptamani, insa iata-te ajuns in situatia in care autovehiculul nu iti mai porneste. Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- In urma cu doua saptamani, Senatul cu a sa majoritate PSD-ALDE-UDMR a votat o lege privind inființarea Liceului Teologic cu predare in limba maghiara in Targu Mureș. Se inampla nu la mare distanța in timp de la o intalnire dintre Liviu Dragnea și Viktor Orban.

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri.

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Presedintele Camerei, Liviu Dragnea, a precizat, luni, dupa o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ca Romania este interesata de aprofundarea cooperarii sectoriale, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura. „Suntem…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures.Citește și: europene-dupa-atacul-lui-liviu-dragnea-suntem-la-curent-cu-procesul-mizele-si-riscurile-potentiale_1245779.html"…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Situatia raporturilor de putere din PSD este la un pas de a fi clarificata, dupa zile lungi de tensiune politica. Apropiatii lui Liviu Dragnea au cerut, la unison, convocarea de urgenta a Comitetului Executiv Național al PSD, pe fondul reactiilor negative starnite de conflictul

- Situația din interiorul PSD este la un pas sa fie clarificata, dupa zile lungi de tensiune politica dusa la paroxism. Dupa negocieri de culise pentru adunarea voturilor necesare in Comitetul Executiv, tabara lui Liviu Dragnea a constatat ca și-a adjudecat meciul asupra taberei lui Mihai Tudose.Citește…

- Realitatea economica presupune un mix de factori cu impact greu predictibil in industria construcțiilor. Pe de o parte creștere economica și apetit pentru consum, pe de alta, investiții publice incerte, inflație, risc valutar și presiune pe prețurile materialelor. L-am intrebat pe Sebastian Carstoiu,…

- Prima echipa care se retrage din esalonul secund in aceasta iarna are mari șanse sa fie ASA Targu Mures. Situatia financiara ingrata in care se zbate gruparea de mai multa vreme pare sa fi adus momentul deloc asteptat legat de retragerea formatiei antrenate de Marius Popescu din campionatul Ligii a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…