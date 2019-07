Szijjarto atacă din nou România: Este inacceptabil așa ceva! Szijjarto a afirmat intr-o declaratie ca noul Cod administrativ, modificat de guvernul roman printr-o OUG, reduce in loc sa extinda drepturile minoritatilor nationale, contrar unei propuneri sustinute anterior de o majoritate parlamentara.



Conform noilor reglementari, minoritatile nationale isi vor pierde dreptul la folosirea limbii materne, daca proportia lor in populatia generala scade sub 20%. Prevederile anterioare garantau protejarea drepturilor dobandite indiferent de evolutiile demografice, se adauga in declaratie.



"Consideram ca noile reglementari pun de asemenea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto a afirmat intr-o declaratie ca noul Cod administrativ, modificat de guvernul roman printr-o OUG, reduce in loc sa extinda drepturile minoritatilor nationale, contrar unei propuneri sustinute anterior de o majoritate parlamentara. Conform noilor reglementari, minoritatile nationale…

- Noul Cod Administrativ reprezinta un regres, un pas inapoi in ceea ce privește drepturile minoritaților raportat la prevederile aflate pana in prezent in vigoare, este de parere Cseke Attila, care a transmis ca „țara care reduce nivelul drepturilor minoritaților naționale nu este un stat model”,…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Codul a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari, inclusiv…

- "Avocatul Poporului, doamna Renate Weber a declarat, in cadrul emisiunii Romania9, de la postul public de televiziune, din 4 iulie 2019, ca dorește ca instituției sa-i fie solicitat punctul de vedere asupra actelor normative care privesc drepturile și libertațile cetațenilor, inainte de adoptarea…

- Guvernul ar relua azi intr-o sedinta discutiile pe Codul Administrativ, ordonanta de urgenta adoptata deja saptamana trecuta, dar nepublicata inca in Monitorul Oficial, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

- Aproximativ 8 din 10 romani se simt mandri ca sunt romani și totodata sunt de parere ca Romania trebuie sa protejeze drepturile minoritaților pe teritoriul sau. De asemenea, aproape doua treimi din populație susțin Unirea Romaniei cu Republica Moldova și puțin peste jumatate dintre respondenți considera…

- Dreptul la vot este un drept al fiecarui cetațean, garantat de Constituția Romaniei, dar și unul dintre drepturile esențiale ce stau la baza Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Viața noastra este definita din alegeri. In fiecare zi, prin deciziile pe care le luam, contribuim la un fapt…

- Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral) a adoptat joi, in a doua lectura si ultima, o lege despre functionarea limbii ucrainene ca limba de stat, care intareste utilizarea limbii ucrainene, riscand sa produca convulsii in randul populatiei rusofone din tara intr-un moment in care noul presedinte…