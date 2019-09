Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Frantei la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a returnat suma de 45.000 de euro Parlamentului European in cadrul unei afaceri de presupuse angajari fictive, a declarat vineri o sursa din anturajul sau pentru AFP, confirmand o informatie a revistei franceze Le Point. Sylvie Goulard…

- Creșterea prețurilor la cantina Parlamentului European da naștere unui scandal, angajații instituției reclamand faptul ca a fost facuta pe ascuns, in timp ce cantinele care deservesc Comisia Europeana și Consiliul sunt mai ieftine.

- Jean-François Bohnert a fost desemnat de ministrul francez al Justiției, Nicole Belloubet, pentru conducerea Parchetului național financiar (PNF), a anunțat marți un purtator de cuvânt, citat de publicația franceza Le Dauphiné libéré.Consiliul Superior al Magistraturii…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1."Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu…

- 'Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile.…

- Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a mers la negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron și i-a cerut sa se demareze cat mai repede nominalizarea pentru șefia Parchetului European. Dacian Cioloș și-a exprimat public susținerea pentru Laura Codruța Kovesi.Citește…

- Negocierile se reiau astazi cu disputa spitzenkandidat-desemnare de catre Consiliu Negocierile purtate in cadrul summit-ului extraordinar de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce institutiile europene dupa alegerile din 26 mai s-au blocat, luni, urmand sa fie reluate marti. "Presedintele…