Sylvester Stallone va realiza al patrulea film din franciza „The Expendables” Actorul in varsta de 71 de ani a facut anunțul pe platforma online Instagram, potrivit femalefirst.co.uk. Starul a publicat o imagine cu personajul sau, Barney Ross, alaturi de Lee Christmas, interpretat de Jason Statham, și textul urmator: „Barney se intoarce! Plus echipa și cațiva membri noi”. In luna aprilie a anului trecut, șeful companiei de producție Nu Image/Millennium, Avi Lerner, a sugerat ca Stallone a parasit franciza din cauza unor neințelegeri cu el, dar ca exista totuși o șansa ca starul sa fie implicat in realizarea celei de-a patra parți a seriei. La scurt timp… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Reflektor Venue și Teatrul Portabil invita cat mai mulți timișoreni alaturi de ei sa sarbatoreasca ,,mica unire” de succes intre teatrul de improvizație și muzica live, marți, 23 ianuarie de la ora 20.00. „Se spune ca marțea sunt trei ceasuri rele, dar cu noi nu veți…

- „La data de 14 ianuarie, la ora 05:45, pe DN 76, in municipiul Beiuș, un barbat de 50 de ani, din localitatea Draganești, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat in afara partii…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Revelionul Copiilor se va desfașura duminica, 14 ianuarie, sub cupola complexului, intre orele 17 și 20. Va fi o super petrecere, in care cei mici vor petrece cu adevarat și in stilul lor, cu animatori, karaoke, discoteca, dar și alte activitați amuzante: jocuri, dansuri, confetti,…

- Pe 22 ianuarie, el isi va sustine proiectul de management in cadrul interviului. Printre cei care il vor evalua pe Doru Orban se numara managerul Operei Naționale Cluj-Napoca, Florian Estefan si directorul general al Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolan Garboni. Iata ce planuri…

- Vor juca in amintirea lui Teo Tucudean, unul dintre oamenii cu inima mare care a contribuit la sustinerea handbalului aradean, trecut in nefiinta in urma cu 14 ani, in urma unui accident auto, echipele de old-boys din: Reșița, Sannicolau Mare (caștigatoarea ediției precedente) și Arad. Memorialul…

- E vorba de Paul Pacurar și Cristian Scutaru, ultimii doi jucatori cu salarii mari. Ei s-au prezentat la antrenamentul de azi, primul al anului, iar in aceasta seara s-au ințeles cu conducatorii clubului, pentru incetarea colaborarii. Politica low-cost a UTA-ei face, iata, ca niciun jucator sa…

- Temperaturile au atins un nivel minim record pe Coasta de Est a Statelor Unite, in urma așa-numitului “ciclon-bomba”, o furtuna fenomen care a inghețat o mare parte din teritoriul SUA, aducand zapada in Florida pentru prima data in 29 de ani, scrie BBC. In unele zone din…

- Municipalitatea a lansat licitația pentru „execuție lucrari aferente obiectivului de investiții Amenajare strada Grigore Antipa – Margaretelor”, contractul fiind estimat la 1,93 milioane de lei fara TVA, adica aproape jumatate de milion de euro, cu tot cu TVA. Procedura se face online, urmand…

- Scheau nu va avea deloc o misiune usoara, el trebuind sa faca organizatii in toate cartierele, cu sedii si toate cele de trebuinta la un partid serios. In cursul zilei de vineri, Pistru se va intalni cu cei din cartiere. Aceasta, dupa ce, in prima parte a zilei, are intalnire cu cei din zona Lipova.…

- Una dintre ele are leziuni serioase – traumatism la o mana, afectarea vederii și plagi taiate pe fața. Cealalta a scapat cu cateva rani taiate la fața și afectarea vederii, a informat dr. Hadrian Borcea, de la UPU Smurd Bihor. Cele doua au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Frankscoast este o formație indie de pe meleagurile banațene cu influențe de dream pop și jazz. Vibrația corzilor din pianul lui Cezar Boicu se potrivesc la perfecție cu vocea puternica, dar dulce a Ralucai Dumitrescu. Iar chitara lui Dragoș Moldovan face ca soundul trupei sa fie complet.…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- Daca la tara, traditia colindelor se mai pastreaza inca nealterata, in orase in schimb, obiceiul incepe sa piarda tot mai mult teren. In plus, cetele de asa-zisi colindatori (cu preponderenta cei mai „tuciurii”) par sa urmareasca mai mult recompensele primite dupa una sau doua strofe fredonate…

- CLAR Band este o trupa de coveruri cu un repertoriu ce conține o varietate de piese internaționale din categoria genurilor pop, rock, country, soul, funk și blues. „Va invitam la o seara muzicala alaturi de noi. Și pentru ca este foarte aproape, vom intra puțin și in atmosfera Craciunului.…

- Din primele informatii se pare ca impactul a avut loc in condiții de ceața densa cand autocarul a intrat in coliziune cu un alt camion, inmatriculat tot in Romania. In urma evenimentului rutier, petrecut pe Autostrada A3, langa Metten, landul Bavaria, cel puțin 9 persoane au fost ranite. In…

- Reprezentanții Poliției Locale le transmit timișorenilor sa fie foarte atenți cand circula cu mijloacele de transport in comun. „Polițiștii locali impreuna cu jandarmii din cadrul IJJ Timiș acționeaza, in aceste zile, pe mijloacele de transport in comun din Timișoara, pentru a preveni in primul…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Controlul a fost facut de polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor și Serviciului Inspecție Comerciala, in colaborare cu polițiști de la Secția 1 Poliție Urbana. „In cadrul acțiunii au fost verificate și un numar de cinci societați care desfașoara activitatea de bar,…

- Prestigioasa competitie a reunit cei mai buni 16 sportivi de la fiecare categorie, conform clasamentului mondial. Concurand in limitele categoriei 52 kg, Larisa Florian a trecut in primul tur de Agata Perenc (Polonia), dar a fost invinsa din pacate in sferturile de finala de Amandine…

- „In timpul efectuarii activitaților pe linie rutiera pe raza localitații Nadab, polițiștii au procedat la oprirea regulamentara a unui autoturism, in vederea verificarii documentelor legale. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, continuandu-și deplasarea, aceștia au pornit…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciilor Inspecție Comerciala și Circulație Rutiera au luat la puricat firmele care se ocupa cu dezmembrari de autovehicule și cu vanzarea cu amanuntul de piese auto, dupa ce au primit nenumarate sesizari de la timișoreni care s-au plans ca in jurul schrot-urilor se…

- „PSD a ignorat Aradul la inaugurarea anului Centenar și nu da niciun semn ca ar susține proiectele propuse de administrația locala Ministerului Culturii. In loc sa pledeze la Guvern pentru amplasarea Monumentului Marii Uniri in Arad, parlamentarii PSD ataca administrația locala care vrea sa il amplaseze!…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis echipaje inspre locul accidentului dupa ce, in urma primelor informații se pare ca o persoana a ramas incarcerata. Din cauza producerii accidentului, traficul rutier este blocat. Vom reveni cu amanunte. Adauga Comentarii Adauga un link…

- Petrecerea de la Hotel President a fost deschisa de presedintele AJF, Adrian Lucaci: „Aveți o misiune ingrata, caci, se știe, un arbitru rareori poate mulțumi pe toata lumea. De aceea, va cer doar atat: Folosiți mintea unui judecator și sufletul unui copil”. Cu acest prilej au fost acordate…

- Expoziția Retro IT cuprinde o serie de “bijuterii” de genul primei tablete electronice cu ecran tactil (touchscreen), care a fost scoasa pe piața in urma cu peste 20 de ani, sau a celui mai mic hard disk cu platan din lume, de dimensiuni de doar 2 cm patrați și capacitate de 4 GB.…

- Meciurile vor avea loc la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, cu incepere de la orele 11:00, respectiv 16:00. Echipa oradeana este, fireste, favorita indiscutabila a partidelor, Amefa neputand sa-i puna probleme. Pentru CSM Digi, intalnirile vor constitui practic doua antrenamente…

- Campioana europeana Elizabeta Samara și-a anunțat, in ultimul moment, prezența la Cupa Romaniei de tineret și seniori de la Arad, competiție programata vineri și sambata, orele 8-12 și 16-20, la sala „UAV-M. Botez” din cartierul Micalaca. Constanțeanca Samara va juca pentru CSA Steaua București,…

- Pentru a participa la concurs trebuie sa completați chestionarul de mai jos. Extragerea caștigatorilor va avea loc joi, 21 decembrie. Caștigatorii vor fi contactați telefonic și vor fi publicați pe pagina de concurs. Premii: 1 tableta 1 alarma Carguard + 1 sonerie fara fir 1 carte „Cele…

- La finalul saptamanii trecute, Bucureștiul a fost gazda celui mai important eveniment de premiere a motociclismului sportiv din Romania. Gala Campionilor 2017 a fost organizata de Federația Romana de Motociclism. Printre cei prezenți au fost și Ionel Pascota – Campion Național la clasa…

- Regele Mihai s-a stins la domiciliul sau din Elveția. Monarhul implinise 96 de ani in 25 octombrie, insa aceasta aniversare a fost petrecuta in convalescența, sub atenta supraveghere a medicilor. Regele era grav bolnav de mai bine de un an și jumatate. Regele Mihai era ultimul monarh…

- De Mos Nicolae, mai exact pe 5 si 6 decembrie, amatorii de miscare in apa beneficiaza de acces gratuit la Bazinul Acoperit „Delfinul”, cu singura conditie sa vina insotiti de copii. Mai multe detalii ne ofera chiar directorul DJST Arad, Cristian Gavra: „Ne-am gandit sa venim cu o surpriza de Mos…

- Din primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad, deflagrația a avut loc la o casa particulara și s-a soldat cu o victima, aflata in stare de conștiența. Explozia nu a declanșat și incendiu. Intervin, totuși, pompierii detașamentului Sebiș alaturi de Serviciul de…

- A fost o reeditare a finalei CN de speranțe, din primavara, cand tot lugojencele au parasit bucuroase terenul. Fetele pregatite de prof. Dorin Varșandan sunt pe locul secund al ierarhiei, avand doua infangeri cu Lugojul și succese la „zero” cu CSȘ Bega, CSM – ambele din Timișoara –…

- Ceremonialul va debuta la ora 10 si este preconizat sa se termine in jurul orei 11:10, cu defilarea detasamentului de onoare. Nu va fi o defilare cu tehnica militara, asa cum fusese cazul anii trecuti. In schimb, aceasta va fi expusa in Parc, informeaza directorul Cancelariei Prefectului,…

- Au fost momente de aducere aminte, la capataiul lui Iosif Petschovschi, Coco Dumitrescu, Zoltan Farmati sau Marin Sinescu. Au fost prezenti si invitati de seama, precum candidatul la sefia FRF, Marcel Puscas, dar si Ioan Igna, Paul Popovici sau Emeric Dembroschi. Dar sa nu-i uitam si pe marii…

- Pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate a fost nevoie de intervenția echipajelor maghiare de descarcerare. Pe langa cele trei persoane care și-au pierdut viața, alți cinci cetațeni romani au mai fost raniți. Aceștia au fost transportați la spitalele din Ungaria pentru primi…

- „20 de arbitri și 30 de asistentii din toata țara au șansa sa promoveze prin intermediul acestui Program de <<Tinere Talente>>, la care a participat la vremea sa și Ovidiu Hațegan. Aradeanul Lucian Berariu va primi, in primavara, cateva delegari la Liga 3-a, va fi monitorizat atent, iar…

- Sportiva descoperita și formata de antrenorul emerit Constantin Nicolae la Clubul Sportiv Municipal Reșița este devansata de japoneza Yui Susaki și de azera Mariya Stadnik. Reșițeanca a cucerit anul acesta prima medalie din istoria luptelor feminine romanești la un Campionat Mondial de seniori.…

- Nominalizat la șapte premii Oscar și caștigator al unuia (Cel mai bun scenariu original), nominalizat la noua premii BAFTA și caștigator a doua dintre acestea (Cel mai bun actor in rol secundar și Cel mai bun scenariu original) și nominalizat la șase premii Globul de Aur și caștigator al unuia (Cel…

- Cu aceasta ocazie, a discutat și despre noua inițiativa a Comisiei Europene care iși propune sa implice cat mai mulți cetațeni, dar și experți, in acesta lupta contra știrilor false (fake news). In perioada 13 noiembrie 2017 – 23 februarie 2018, Comisia Europeana organizeaza o consultare publica…

- In data de 24 noiembrie a acestui an se vor implini 90 de ani de la moartea lui. La realizarea statuii a lucrat sculptorul Radu Ciobanu, cel care a caștigat concursul organizat de municipalitate. Dezvelirea acestei statui face parte dintr-un ciclu de evenimente prin care Primaria Oradea…

- Drumul spre turneu final mondial ce va fi gazduit peste doi ani de China debuteaza cu: Italia – Romania (24.11, ora 21:15) și Romania – Olanda (26.11, ora 19:00, la Cluj-Napoca), ambele in direct pe DigiSport. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Lucrarile de mentenanța/upgrade vor avea loc in perioada 18.11.2017 ora 14:00 – 19.11.2017 ora 22:00. Potrivit companiei, exista posibilitatea ca emiterea rovinietelor si a peajelor, prin intermediul serviciului de mesagerie scurta (SMS), sa fie intrerupta. In aceste conditii, pentru…

- „Nu este vorba doar de vanzarile pierdute de publicitate, drepturi de televizare si produse legate de eveniment”, a explicat Franco Carraro, senator al partidului Forza Italia al fostului premier Silvio Berlusconi. Potrivit acestuia, necalificarea va avea un impact de durata si costisitor…

- „Uniunea Europeana a prins in programul pe 2018 in fila bugetara a Comisiei Europene o suma importanta pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra. Aceasta suma este in jur de 6 milioane de euro pentru promovare, iar statele membre, ca sa acceada la aceasta suma, trebuie sa realizeze…

- Informatii la tel: 0745.262.919, e-mail: recrutare@mykids.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu…

- Proiectul UBER Elevate vizeaza realizarea de aeronave care sa decoleze si sa aterizeze vertical, pentru a-i duce pe calatori la destinatie in cel mai scurt rimp si ce cel mai scurt drum. NASA, se pare, va lucra la realizarea unui sistem de control al traficului care sa mentina “zeci…

- Este adevarat ca, in repriza secunda, Trabalka, Sg. Popa si Vasinc au avut sanse de a egala, dar victoria oaspetilor (1-0) nu poate fi pusa la indoiala. „Am jucat cu o echipa buna, organizata. Diferența e ca ei au avut cinci ocazii și au dat un gol, noi am avut vreo patru, dar nu am marcat.…

- Pentru unii dintre concurenți au fost primele emoții „oficiale” pe tatami, pentru alții prima clasare pe podium, dar pentru toți un concurs in urma caruia și-au fixat noi obiective in kimono, mai ambițioase. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…