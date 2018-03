Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe rețelele de socializare a circulat informația ca Sylvester Stallone ar fi trecut la cele veșnice, iar actorul a luat repede atitudine pentru a dezminți zvonurile mincinoase. ”Va rog sa ignorați aceasta prostie (n.r. postarea respectiva). Sunt in viața, sanatos, fericit și sanatos, inca activ!”,…

- Programul Operațional Regional. Termenul de depunere a proiectelor pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane a fost prelungit pana la 21 mai 2018. Marti, 13 martie 2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului pentru…

- O superstitie veche spune ca Zilele Mosilor sunt mult mai calduroase, mai bune dar si mai senine, asemuindu-se sufletului Mosilor. Mai mult, se spune ca mucenicii ar fi spiritele acestor stramosi mitici. In aceasta zi femeile obisnuiesc sa prepare unele preparate pe care ele le aduc ofranda. Toate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- In comuna Cornu Luncii va fi construita o poarta de intrare in forma de arc de triumf pentru celebrarea Centenarului Marii Unirii. Constructia va fi ridicata pe drumul national DN2E in dreptul scolii din localitate in zona in care in trecut a functionat vama. Primarul Gheorghe Fron a declarat ca varianta…

- Cam una din zece persoane de peste 65 de ani sufera de o anumita forma de dementa, a declarat joi presedintele Societatii Romane de Gerontologie si Geriatrie, Gabriel Prada.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul PSD Prahova, luat cu ASALT…

- In acest afiș, figurile personajelor Viktor Drago (Florian Munteanu) și Adonis Johnson (Michael B. Jordan), rivali in ring, sunt imbinate formand aproape o singura persoana. In fundal sunt plasate figurile lui Rocky Balboa (Sylvester Stallone), de partea lui Adonis, și a lui Ivan Drago (Dolph Lundgren),…

- Sylvester Stallone a publicat pentru fani un afis al filmului „Creed 2“, care urmeaza sa fie lansat in luna noiembrie a acestui an si in care joaca si pugilistul roman Florian „Big Nasty“ Munteanu.

- Afisul filmului "Creed 2", în care joaca si pugilistul de origine româna Florian "Big Nasty" Munteanu, a fost publicat de Sylvester Stallone pe contul sau de pe platforma online Instagram.

- Intr-un sat la 200 de km de Moscova, Nikola-Leniveț din regiunea Kaluga, exista un parc artistic cu sculpturi și obiecte artistice. De sarbatoarea Maslenița, in parcul cu pricina se construiește anual cite un obiectiv artistic caruia, tradițional, ii dau foc asemeni babelor din paie confecționate cu…

- Presedintele Parlamentului din Catalonia a insistat ca presedintele aflat in exil, Carles Puigdemont, ramane singurul candidat care ar putea forma un nou guvern si a cerut din nou rezolvarea solutiei prin negocieri politice, scrie The Guardian. Roger Torrent, care a devenit presedintelel Parlamentului…

- Retete de prajituri fara coacere: Prajitura cu zmeura si biscuitiIngrediente Prajitura cu zmeura si biscuitiblat 1: 200 g biscuiti macinati marunt, 75 g unt topit, 2 linguri miere de albinecrema: 200 ml frisca lichida, 4 linguri de dulceata de zmeura, 10 g gelatina (un plic)…

- Ingrediente Tort cu portocale blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocaleCrema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala…

- Cercetatorii de la Duke University au descoperit ca atat timpanele oamenilor, cat si cele ale maimutelor rhesus, se deplaseaza odata cu miscarile ochilor, dar nimeni nu intelege pe deplin procesul.

- Un nou protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri seara, în Capitala, manifestantii fiind invitați la o hora în Piata Victoriei, pentru a marca sarbatoarea Unirii Principatelor Române.

- Gina Pistol a explicat ca exista un lucru pe care nu-l suporta absolut deloc atuynci cand o persoana ii calca pentru prima oara pragul casei. Gina Pistol a acordat un interviu, in cadrul caruia a scos la iveala lucruri mai puțin cunoscute despre ea și despre ce anume ii place sau ii displace total.…

- Pugilistul Florian „Big Nasty” Munteanu a fost ales de Sylvester Stallone pentru unul dintre rolurile principale din pelicula Creed 2. Iata ce a spus starul… „Felicitari lui Florian «Big Nasty» Munteanu, pentru ca a obtinut rolul fiului lui Ivan Drago! 27 de ani, 1,95 metri, 111 kilograme de talent”,…

- Cu siguranța toți ne amintim de serialul de comedie Academia de Poliție, (Police Academy, 1984), dar mai puțin știm ca in spatele camerelor de filmat, atat ca regizor, cat și ca scenarist, s-a aflat Hugh Wilson. Hugh Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau…

- Pugilistul de origine romana Florian “Big Nasty” Munteanu va juca alaturi de actorii Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune “Creed”, informeaza Variety. Florian Munteanu, supranumit “Big Nasty” in competițiile “Superkombat”, il va interpreta pe Ivan ...

- Un roman va juca intr-un rol principal la Hollywood. Cunoscutul luptator roman Florian "Big Nasty" Munteanu a fost ales in rolul principal negativ pentru filmul Creed 2. Vorbim despre continuarea celebrei serii Rocky, cu Sylvester Stallone in rolul principal.

- Mel Gibson a ajuns de nerecunoscut. Celebrul actor, care pe 3 ianuarie a implinit 62 de ani, a fost surprins la o sesiune de shopping alaturi de iubita sa, scenarista Rosalind Ross, in varsta de doar 27 de ani. Candva un sex-simbol al cinematografiei, nu putem sa nu observam cat de schimbat și imbatranit…

- Fostul pugilist și actual ambasador al circuitului Superkombat, Florian "Big Nasty" Munteanu, a fost ales de Sylvester Stallone sa joace rolul principal in urmatoarea producție Creed, care va continua anul acesta seria Rocky. Conform unor surse, citate de presa de la Hollywood, romanul il va juca in…

- Florian Munteanu va juca rolul fiului lui Ivan Drago, boxerul sovietic nemilos din „Rocky IV”, care a fost realizat in anii ’80 intr-un moment de tensiune in relatiile ruso-americane din timpul Razboiului Rece. Dolph Lundgren a jucat rolul lui Drago in filmul din 1985 si va relua rolul in „Creed…

- Așa cum GSP.RO a anunțat astazi in exclusivitate, Steliano Filip va fi capitanul lui Dinamo dupa plecarea lui Paul Anton in Rusia. Fundașul stanga este cel mai vechi jucator din lotul roș-albilor, venind la echipa in 2012, și fiind titular indiferent de antrenor. ...

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, a caștigat duelul romancelor de la Hobart și este in turul II, dupa ce a invins-o pe Irina Begu, locul 40 WTA, scor 6-3, 6-2. Monica a profitat de faptul ca Begu venea dupa ce a jucat finala de dublu la Shenzen, caștigata alaturi de Simona Halep, și a fost mai bine pregatita…

- FCSB l-a lasat pe William De Amorim la Kayserispor sub forma de imprumut, pana in vara. Mijlocașul de 26 de ani va putea fi cumparat definitiv de turci in schimbul a 600.000 de euro. Antrenorul Marius Șumudica explica de ce l-a luat pe De Amorim in Turcia, deși forma brazilianului nu este deloc buna.…

- Planuiești deja nunta ta din 2018? Daca ești o mireasa in cautarea rochiei de mireasa ideala, afla ca a fost aleasa rochia de mireasa ce va face furori in 2018. Cum arata rochia de mireasa 2018? Are maneci lungi și umeri goi. Trendurile in materie de rochii de mireasa le seteaza designerii specializați…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- NEWS ALERT Alt proiect al parlamentarilor PSD: superimunitate in fata DNA si ANI pentru demnitari. Deputatul PSD de Cluj Cornel Itu sustine proiectul 40 de parlamentari PSD in frunte cu acelasi Catalin Radulescu au depus o initiativa legislativa prin care practic lasa DNA si ANI fara obiectul muncii,…

- Iarna lui 2018 inseamna pentru Dinamo o lupta in patru acte pentru obtinerea unui loc de play-off si salvarea unui sezon plin de framantari. In acest sens, conducerea din Stefan cel Mare a decis ca lotul lui Vasile Miriuta trebuie intarit din timp, iar trei dintre fotbalistii imprumutati vor fi…

- Un precursor este ceva care precede altceva. Spre exemplu, noi mancam morcovi pentru a obține beta-carotenul, un precursor natural al vitaminei A. Un alt precursor, absolut unic, este cel obținut din planta Dioscoria Macho Stachya. Este convertit de corp in diferiți hormoni corticosteroizi, indeosebi…

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Vasile Miriuța a fost aspru criticat de lumea fotbalului pentru parcursul lui Dinamo din momentul in care antrenorul baimarean a preluat echipa de la Cosmin Contra, lasata de "Gurița" pe locul 7. "Tati" nu a reușit sa urce vreo poziție pana acum, dar in clasamentul formei de moment "cainii" stau bine.…

- Dan Mihai Roman a luat hotararea sa renunțe la cariera fotbalistica la varsta de 31 de ani. Atacantul a facut anunțul pe pagina sa de Instagram. "Azi se incheie un capitol foarte important din viața mea. Am decis ca azi sa fie ziua in care imi inchei cariera de fotbalist profesionist. O cariera cu bune…