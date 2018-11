Stiri pe aceeasi tema

- „Nu este nimic mai grozav decat sa-ti gasesti iubirea si sa fie reciproca. Casa mea este Hong Kong, un oras frumos, plin de viata si pasiune. Acasa este acolo unde este iubirea. Acasa inseamna siguranta si stiu ca multi dintre voi nu va simtiti in siguranta in acest mediu, dar un nou val apare",…

- Adela Popescu numara zilele pana va deveni mama pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Adela Popescu a postat o fotografie cu burtica la vedere: „…sau cum sa intri zen la, probabil, ultima ecografie inainte de naștere :)”, a scris Adela…

- Catrinel Menghia va deveni mama peste trei luni, iar pana atunci, profita din plin de aceasta perioada frumoasa, dar și puțin dificila, avand in vedere ca burtica de gravida crește pe zi ce trece, iar modelul se mișa mai greu. Chiar și așa, Catrinel Menghia este foarte activa. Modelul a mers la plimbare…

- "As vrea sa anunt ca eu si Simona nu vom mai continua parteneriatul nostru in 2019 din motive familiale din partea mea. Dupa multe ganduri si discutii, si multi ani cu peste 30 de saptamani petrecute pe drum departe de familia mea, am decis sa iau o pauza de un an de la antrenorat pentru a fi acasa…

- Iulia Albu a ironizat-o pe Oana Roman pe blogul sau personal, spunandu-i ca se chinuie degeaba, scrie click.ro. „Exista o singura persoana care ar putea purta acea plasa de țanțari și anume "omul-șervețel" din clatita cu nuttela/aka placinta de dovleac... la naiba, nu mai ințeleg nimic! Dar chiar…

- „Sper sa fie doar inceputul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit si pentru care am muncit atat de mult”, a scris Copil pe contul sau de Instagram dupa finala pierduta in fata legendarului Roger Federer. „Am trait fiecare punct din finala in fata lui Federer si ma bucur ca l-am…

- Sylvester Stallone, in varsta de 72 de ani, a publicat pe contul sau de Instagram un filmulet in care se antreneaza la o sala de fitness. Actorul se pregateste astfel pentru noul film din seria „Rambo“. La 72 de ani, Sylvester Stallone are o forma fizica de invidiat. Recent, actorul a postat pe Instagram…

