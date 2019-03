Stiri pe aceeasi tema

- Opera din Sydney si Harbour Bridge au fost cufundate in intuneric, sambata, timp de o ora, pentru a marca Ora Pamantului, o initiativa globala care propune stingerea luminilor ca semnal de mobilizare in lupta impotriva schimbarilor climaterice si pentru salvarea naturii, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Piețele asiatice s-au prabușit luni, dupa o varsare puternica pe Wall Street, alimentata de preocuparile legate de economia globala și de o posibila recesiune in Statele Unite. A existat o reactie destul de slaba la stirile vehiculate referitoare la faptul ca ancheta in derulare nu a gasit nicio dovada…

- „Under”, primul restaurant subacvatic din Europa, a fost inaugurat in sudul Norvegiei si, pana in prezent, au fost facute peste 7.000 de rezervari, relateaza Reuters. Cladirea a fost realizata de firma de arhitectura Snoehetta, care si-a mai pus amprenta pe Opera din Oslo…

- Pasionat de calatorii, Zoli Toth, fondatorul trupei Sistem, iși face mereu timp sa descopere noi locuri. Iar unele dintre aceste locuri ii raman pe veci in suflet. Așa s-a intamplat cu metropola supertehnologizata Hong Kong, de care artistul s-a indragostit in timpul unei vacanțe cu mama lui. Dat fiind…

- In varsta de 56 de ani, Robert a urcat cele 47 de etaje ale GT Tower fara echipament de protectie, urmarit de zeci de oameni. „Aceasta este calea mea, felul meu de a trai. Este la fel de important pentru mine ca mancatul, domitul. Am nevoie de asta. Ma mentine in viata", le-a declarat el reporterilor,…

- În anii de dupa criza financiara, orasele globale precum Londra, Hong Kong si New York pareau sa iasa din tiparele ciclului pietei imobiliare, datorita concentrarii ridicate de locuri de munca în industria financiara si a unei credinte raspândite în masa – conform careia…

- „Happy New Year 2018!” („Un an nou fericit 2018!”), a fost mesajul proiectat pe Harbour Bridge din Sydney in noaptea dintre ani, in timpul spectacolului pirotehnic, in loc de „Happy New Year 2019!”.

- Planeta trece in 2019. S-a intamplat mai intai pentru locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific, iar apoi Sydney, Hong Kong și alte orașe au impresionat la capitolul regie pirotehnica.