Dupa scandalul din Poiana Brașov, acolo unde a existat o altercație intre Bogdan Ionescu – ex-ginerele lui Traian Basescu, cunoscut sub numele de Syda – și Gigi Becali. Bogdan Ionescu confirma altercația care a starnit atata valva și da o replica usturatoare ”Latifundiarului din Pipera”. Gigi Becali a declarat, cu doar cateva ore in urma, ca l-ar bate pe Syda cu o singura mana. Intre cei doi au existat momente tensionate intr-un restaurant din Poiana Brașov, iar spiritele sunt, in continuare, la fel de incinse. Bogdan Ionescu, ex-ginerele lui Traian Basescu, il pune la punct pe Gigi Becali șI…