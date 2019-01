Syan Lion feat. One Lion – “Visez” (videoclip nou)

Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Nemeș lanseaza o piesa de dragoste, acum, in prag de sarbatori. Noul single și videoclip al artistei se numește “Ramai” și este lansat in colaborare cu Sprint Music. Vezi galeria foto + 4 + 4 “Este o piesa de dragoste, de stare, in care imi cant iubirea! Și dorința mea arzatoare e sa ramana!…

- Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank și Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Erik Frank a mai colaborat cu INNA pentru piesa “Ruleta”. In videoclip o sa remarci cu siguranța locul luxos in care a fost filmat. Nu intamplator este un detaliu care sare…

- Azi, Carla’s Dreams lanseaza single-ul ”Luna”, a patra piesa din “Nocturn”. Ce e “Nocturn”? E noul proiect Carla’s Dreams care cuprinde 6 istorii, povestite de 6 personaje in decurs de aproximativ 200 de zile. Vor fi lansate aproximativ 13 piese, un șir de testimoniale explicative, dar și alte material,…

- Artistul de origine turca, Serkan, lanseaza alaturi de Veo o noua piesa cu videoclip, „Guzel”. Cu versuri in limba turca si engleza, single-ul este compus de catre cei doi artisti impreuna cu Cristian Pistol. „Guzel” („Frumoaso” in limba turca) este o piesa cu influente orientale care iti ofera o stare…

- Syan Lion, artistul care se face remarcat de fiecare data prin stilul sau, imbinand perfect ritmul reggae cu versurile sale pline de mesaje sincere si reale, revine in atentia publicului cu un single nou, “Om simplu”. Instrumentalul piesei este realizat de catre Mark One, de mix/master s-au ocupat cei…

- Seso, un tanar in varsta de 27 de ani din Dej, pasionat de muzica, și-a lansat miercuri seara primul sau single și primul sau videoclip. Seso s-a facut remarcat la Zilele Municipiului Dej, dar și la alte evenimente care au avut loc pe raza municipiului Dej. Primul single al rapper-ului dejean, intitulat…