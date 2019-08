Swiss Re: Pierderi globale de 44 miliarde dolari în primul semestru din cauza catastrofelor naturale şi dezastrelor Conform acestui studiu, pierderile economice provocate de catastrofele naturale si dezastrele cauzate de om in primul semestru al acestui an sunt mult sub media de 109 miliarde dolari inregistrata in prima jumatate a ultimilor zece ani si, de asemenea, sub pierderile de 51 miliarde dolari inregistrate in primul semestru al anului trecut.



Cifrele detaliate mai arata ca cea mai mare parte a pierderilor se datoreaza catastrofelor naturale, 40 de miliarde dolari, iar restul de patru miliarde de dolari sunt rezultatul dezastrelor provocate de om, precum accidentele industriale.



Swiss…

Sursa articol: dcnews.ro

