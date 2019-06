Stiri pe aceeasi tema

- Situatie alarmanta pentru oamenii a trei localitati din Dolj! Un nor gros de cenusa de la Termocentrala din Craiova le face insuporabila viata, iar situația este cumplita! Aerul este irespirabil, plantele si florile mor, iar copiii nu pot iesi din casa decat pentru a merge la școala…

- Noua elevi de la scoala gimnaziala Badeuti, din orasul Milisauti, judetul Suceava, au ajuns, astazi, la spital, cu forme usoare de toxiinfectie alimentara. Copiii, cu varste de 10 si 11 ani, spun ca au consumat, la scoala, lapte si corn, apoi s-au simtit rau. Directorul DSP Suceava, Liliana Gradinariu,…

- Copiii care vor implini varsta de sapte ani, intre intai septembrie si 31 decembrie, vor putea fi inscrisi la scoala. Parintii lor nu vor mai fi nevoiti sa astepte doua luni raspunsul autoritatilor, asa cum a fost pana acum.

- O invațatoare de la școala din comuna Pomi, județul Satu Mare, fiind bolnava, a decis s-o roage pe femeia de serviciu sa-i țina locul. Aceasta nu i-a putut stapani pe elevi și a decis sa-i bata cu o vergea. Copiii s-au dus acasa cu mainile pline de urmele lasate de loviturile primite la școala, a anunțat…

- Peste 400 de copii de la Liceul Tehnogic "Liviu Rebreanu" din Hida vor primi un pachet alimentar sau o masa calda in fiecare zi de scoala, in cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar. Primele alimente au fost livrate copiilor inca de la inceputul acestei saptamani, programul urmand…

- O scoala din Pitesti foloseste catalogul virtual, o aplicatie pe telefon cu ajutorul careia parintii afla in timp real care este comportamentul copiilor la scoala, daca au lipsit sau ce note au luat. Proiectul pilot se numeste „Note in catalog”. Conducerea scolii „Tudor Vladimirescu” din Pitesti a decis…

- Cu ce se ocupa institutia condusa de prefect, ce inseamna mai exact administratia, de ce trebuie sa respectam legile, ce face prefectul daca ne confruntam cu inundatii sau ninsori abundente si de ce este bine, ca buni cetateni, sa ne cunoastem atat drepturile, cat si obligatiile? Acestea…

- Actul care modifica Legea Educației și prelungește, astfel, invațamantul obligatoriu de la 12 la 15 ani a fost promulgat și urmeaza sa intre in vigoare. Copiii vor incepe școala de la grupa mare și o vor incheia in clasa a XII-a, nu in a X-a, așa cum este in prezent.