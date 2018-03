Swift Sport, vedeta Suzuki de la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- Daca ai ratat concertele pe care le-au susținut pana acum, in Romania, germanii de la Scorpions, iti poti lua revansa in aceasta vara. Trupa, sinonima cu balade precum ,,Wind of Change", ,,No One Like You", ,,Still Loving You" si ,,Rock You Like A Hurricane" vine, din nou, la Bucuresti. Mai exact, pe…

- Gabriela Cristea a marturisit cat de greu i-a fost sa slabeasca dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei. Vedeta a detaliat și care este regimul cu care vrea sa-și recapete silueta de altadata. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a anului…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 15 martie, la emisiunea Oana Punct Roman, pe care o are live pe pagina de Facebook a revistei Viva. Oana Roman a abordat și astazi cele mai fierbinți subiecte ale zilei. “Din motive de sanatate, invitatul meu de azi, Alin Galațescu, n-a mai putut ajunge și ne-a promis…

- Vedeta de televiziune se bucura din plin de timpul liber si a decis sa faca ceva si pentru sine: o cura pentru sanatatea trupului si mintii in celebrul resort dedicat wellness-ului din Bodrum. O decizie neobisnuita pentru un barbat, dar previzibila cumva pentru Madalin Ionescu, preocupat atat de binele…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc. Deși o doresc toți barbații, cantareața nu are ochi decat pentru alesul sau, Alex Velea, alaturi de care are și doi baieți, pe Akim și Dominic.

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- De joi pana duminica, parintii si copiii sunt asteptati la cel mai mare eveniment de profil: Baby Boom Show se va desfasura la Romexpo, Pavilionul A, si vine cu peste 300 de branduri reprezentate,...

- Ii fredonezi mereu melodiile și este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De ceva timp are o relație cu o blonda focoasa din peisajul autohton, iar cariera lui de cantareț este in plina ascensiune.

- Una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara a fost implicata intr-un accident de circulatie. Silvana Riciu se indrepta catre sediul unui post TV, unde trebuia sa cante in direct, cand, taxiul in care se afla a fost tamponat de un alt autovehicul.

- Emma Watson si-a dezvaluit noul tatuaj dedicat miscarii Time's Up, care contine insa o greseala de scriere, informeaza Press Association. Vedeta din ''The Beauty And The Beast'', in varsta de 27 de ani, a fost fotografiata intr-o rochie neagra, fara maneci, la petrecerea de dupa…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Actrita Heather Locklear a fost arestata sub suspiciunea de violenta domestica si de agresiune asupra unui politist. Vedeta a fost arestata duminica noapte, in Thousand Oaks, iar din detaliile oferite de un oficial al politiei, unul dintre capetele de acuzare este violenta domestica. Politia…

- Actiunile Snap Inc. au scazut, joi, cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner si-a exprimat dezaprobarea fata de modificarile in designul aplicatiei Snapchat, pe care a calificat-o drept „trista”. Vedeta a provocat, astfel, companiei pierderi de aproximativ 1,3 miliarde de dolari din valoarea…

- Ieri s a deschis, la Romexpo, Targul de Turism al Romaniei 2018, la care participa si Organizatia Patronala Mamaia Constanta.Si au fost acolo, de s au fotografiat, toate notabilitatile judetului, ale municipiului, dar si mai mari de atat.Pentru ca, potrivit unui comunicat de presa transmis cu vreo doua…

- Andreea Mantea si fiul ei, David, au petrecut clipe frumoase unul alaturi de celalalt. Cei doi s-au bucurat de zapada de afara, iar bruneta i-a aratat micutului lui Cristi Mitrea cat de mult il iubeste.

- Autoritațile din Michigan nu au nicio explicatie in ceea ce priveste crima cu sange rece a modelului de 45 de ani, Lauren Stuart. Femeia și-a impușcat sotul si cei doi copii, dupa care a hotarat sa se sinucida. Trupurile neinsufletite au fost gasite de politie in imobilul in care locuiau. Apropiații…

- Ajunsa la 59 de ani, Madonna nu pare sa fie pregatita sa accepte efectele imbatranirii. Vedeta inca se poarta ca in anii `90, pozeaza topless si apeleaza la operatii estetice pentru a-si mari buzele si pentru a-si intinde pielea de pe fata. Fanii nu sunt incantati!

- V-ati intrebat vreodata ce se intampla la o intalnire dintre o fashionista adevarata si o contesa? Ei bine, ies scantei si se fac dezvaluiri pe banda rulanta. Madalina Dorobantu a intrat in lumea Anei Morodan, o lume altfel, plina de stralucire si glamour. Si nu a deschis doar portile casei, ci si usile…

- Nineka a reusit sa invinga leucemia, insa, la scurt timp, viata i-a scos in cale o noua provocare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca artista a fost rapita pe cand avea numai 13 ani, dupa ce iesise cu prietenii la circ. (VEZI SI: Cum arata Dana Deac, cand se trata de cancer! Vedeta a…

- "Imi vreau viata inapoi! Mi-e dor de plimbarile cu bicicleta alaturi de Albert, de mersul prin parc cu Golden Retreiverii, de intalnirile cu fetele la o cafea, de cartea preferata si o piesa de teatru mult asteptata, de un weekend romantic cu iubitul meu. In goana noastra de a-i multumi pe ceilalti,…

- Oana Roman (41 de ani) încearca sa refaca relația cu tatal ei la începutul acestui an, printr-o scrisoare emoționanta publicata în revista VIVA! Vedeta evoca momentele placute din copilaria ei, când Petre Roman îi

- Extirparea rinichiului pe care era o tumora nu a fost deloc o interventie simpla pentru Mirabela Dauer sau pentru medici. Si asta pentru ca vedeta are o problema in legatura cu anesteziile, iar ea le-a explicat specialistilor cum reactioneaza corpul sau in asemenea situatii. Din fericire, totul s-a…

- Elena Hueanu a avut o perioada dificila in vata sa, in ultimii ani! Vedeta si-a luat inima in dinti si s-a intors in tara pentru o interventie chirurgicala. Faptul ca a suferit, perioada in care a plans, nu a dormit, a lasat urme pe fata ei.

- Soarta nu a fost blanda cu Mariana Ionescu Capitanescu. Celebra cantareata de muzica populara a trait nu mai putin de trei drame cumplite. Aceasta a pierdut trei copii, insa nu a cedat in fața acestor lovituri cumplite. Ba mai mult, invitata in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzata, astazi, de…

- A trecut o saptamana de cand a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei mame surogat, iar Kim pare sa fie mai mandra ca niciodata de formele ei, asa ca nu se mai satura sa si le arate pe retelele de socializare.

- Mihaela Radulescu a facut avort pe vremea cand avea doar 18 ani. Era insarcinata, la acea vreme, in patru luni. Mihaela Radulescu, pe care primul soț, Bogdan, a prins-o in pat cu un dansator , are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut…

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Unul dintre cei mai cunoscuți participanți din istoria emisiunii ”Romanii au talent” (Pro Tv), Tudorel Popa, a ramas fara voce din pricina unei raceli la caile respiratorii. ”Omul-bormașina” a ajuns joi la SpiTalul Județean Tulcea, orașul de unde este originar, unde medicii nu l-au internat și i-au…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Radu Calin Cristea a discutat despre Traian Basescu, jocurile de culise din timpul celor 10 ani de mandat, respectiv elita intelectuala din Romania. Scriitorul a vorbit și despre europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiției și procuror pe vremea lui Ceaușescu: „Domnul Liiceanu este…

- Ioana Maria Moldovan, care traieste o frumoasa poveste de iubire de mai bine de 12 ani cu Marian Gales, fratele lui Cornel Gales, a devenit mamica de baietel. Bomba in SHOWBIZ. O actrita din Romania A NASCUT in SECRET Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Sir Tom Jones nu se simtea bine in locuinta sa din Los Angeles dupa moartea sotiei sale, asa ca a vandut-o si s-a intors definitiv in Regatul Unit. Vedeta in varsta de 77 de ani a vandut resedinta din LA si acum locuieste permanent in Regatul Unit, ceea ce sotia lui nostalgica si-a dorit…

- Clipe de neuitat pentru Simona Gherghe! Prezentatoarea tv se bucura de fiecare moment alaturi de fetita ei, Ana Georgia, care de curand a facut primii pasi. Vedeta si-a dorit sa imortalizeze acest moment unic in viata oricarui parinte.

- Actrita Jessica Alba a nascut, in ultima zi a anului trecut, un al treilea copil, un baiat pe nume Hayes, relateaza agentia de stiri UPI. "Hayes Alba Warren, tu stii cu siguranta cum sa suni la usa noului an! Ai venit pe lume cu cateva zile mai devreme, dar nu puteam fi mai fericiti. Mama…

- Mai sunt doar cateva ore pana la Noul An, iar Elena Basescu cu siguranta va avea parte de noapte spectaculoasa. Vedeta este alaturi de cele mai dragi fiinte si se afla intr-un loc parca din poveste.

- La scurt timp dupa ce Mirela Vaida a anunțat ca este ultima ei apariție la "Acces Direct", Simona Gherghe și-a postat o imagine pe pagina ei. Vedeta petrece timpul cu fiica ei, Ana Georgia, dat fiind faptul ca din luna ianuarie revine la TV.

- Printre cei sase finalisti ai celui mai mare concurs de talente din folclorul romanesc, prezentat de Iuliana Tudor – “Vedeta populara” – se numara si o salajeanca. Este vorba despre Alexandra Chira, o tanara de 19 ani din Plopis, care a trecut, cu brio, de semifinala ce a fost transmisa in Ajului Craciunului…