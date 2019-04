Sweet Ela, afacerea de un milion de lei cu torturi si prajituri realizate dupa retete de familie

Stiri pe aceeasi tema

- Odette Costea a decis sa faca trecerea de la meseria de baza, inginer mecanic de utilaje de constructii, la patiser si cofetar, intrand in domeniul culinar, unde mirosul de bezea si ciocolata umple atelierul din Bucuresti. Quiche-urile sarate si...

- In data de 26 martie, regretatul comentator sportiv Cristian Țopescu și-ar fi aniversat ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, fiica sa, jurnalista Cristina Țopescu a transmis un mesaj și a dat publicitații mai multe fotografii de familie. Cristina Țopescu a facut publice imagini in care apar atat tatal…

- O familie din Bucuresti a decis sa inlocuiasca jucariile cu functionalitate limitata ale copilului cu unele creative, din care poate invata, asa ca s-a apucat sa le gandeasca si sa le creeze in cadrul afacerii Mormi, inceputa cu 5.000 de euro, bani...

- Un medic de familie din Cugir a fost condamnat la inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, dupa ce a prescris ilegal nu mai putin de 153 de retete cu droguri de mare risc, fara sa fie nevoie din punct de vedere medical.

- Un cutremur de 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Mexic, langa granița sudica cu Guatemala. Seismul s-a produs langa coasta statului Chiapas, in apropierea graniței cu Guatemala. Acesta a fost resimțit, de asemenea, in capitala Ciudad de Mexico. Acolo, mai multe cladiri au fost vazute clatinandu-se,…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018,…

- Tort tiramisu Mod de preparare Tort tiramisu Amestecam cele 4 linguri de cafea cu cele 4 linguri de cacao si 10 linguri de apa, amestecam pe foc apoi punem la racit. frisca lichida o batem bine cu mixerul Galbenusurile le frecam cu zaharul, pana se omogenizeaza bine. Adaugam crema mascarpone…