Swedish House Mafia s-ar putea reuni

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- 127 de social-democrati teleormaneni vor participa la Congresul PSD din 10 martie in Politic / Organizatia din Teleorman a social-democratilor va avea 127 de delegați la Congresul extraordinar de sambata, 10 martie, acestia fiind desemnati in cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Teleorman.…

- Peste 650 de solicitari la Ambulanta, la final de saptamana; patru persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 658 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 martie, ora 00.00– 05 martie, ora 09.00, iar patru persoane au fost gasite decedate, in aceeasi…

- Teodor Birț, președintele de la FC Hermannstadt, e șeful piețelor din Sibiu. Eugen Huțu a fost primul. Președintele gruparii FC Hermannstadt din Liga a 2-a a ajuns in fotbal direct din piața. Mai exact, Teodor Birț, care a reușit prmovarea echipa din L4 in L2 și e cu un pas in L1, este șeful piețelor…

- Scolile din judet raman inchise in urmatoarele 3 zile in Eveniment / Prescolarii si elevii din Teleorman nu vor merge la scoala nici in urmatoarele 3 zile, respectiv miercuri, 28 februarie 2018, joi, 1 martie 2018, si vineri, 2 martie 2018, decizia de suspendare a cursurilor fiind luata in sedinta…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Trei masini implicate intr-un accident la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din Alexandria in Eveniment / O femeie a ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut joi, 15 februarie, la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din municipiul Alexandria. La locul…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Actorul Jim Carrey a anuntat pe Twitter ca isi vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca isi sterge contul curent, incurajand publicul si investitorii sa boicoteze reteaua de socializare, scrie adevarul.ro.

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Infrangerea cu cei de la Academia Rapid a reprezentat momentul perfect pentru ca o parte dintre pitesteni sa isi ridice semne de intrebare cu privire la calitatile de antrenor ale lui Emil Sandoi. Pe diferite pagini de Facebook, o parte dintre pitesteni au inceput sa critice faptul ca FC Arges a…

- Infractionalitatea economico-financiara a scazut in 2017: 9 dosare complexe solutionate anul trecut in Economie / Infractionalitatea economica a inregistrat, in anul 2017, o scadere de 20% fața de anul 2016, ca “rezultat al imbunatatirii legalitatii mediului de afaceri si ritmului de crestere…

- In era in care tehnologia este la un nivel atat de avansat, oamenii sunt constant conectati la retelele de socializare. Oamenii isi doresc sa ii impresioneze pe ceilalti prin pozele lor de pe Instagram, Facebook si Twitter.

- Doua organizații locale ale PNL Teleorman au fost dizolvate in Politic / Presedintele PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu anunta reorganizarea partidului la nivelul judetului, dupa mai bine de un an si jumatate de la alegerile locale din 2016. “Vom avea toleranța zero pentru consilierii…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Paul Bocuse, legendarul bucatar francez, care a reprezentat cu onorare tradițiile culinare ale țarii sale in intreaga lume a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb.

- Se speculeaza ca Zedd produce chiar in momentul de fața urmatorul hit al anului. Celebrul DJ iși cam ține in suspans fanii pe contul de Twitter unde posteaza din cand in cand mesaje cu privire la urmatoarea piesa, ce este deja in proces de creare. Artistul a postat pe 12 ianuarie un preview de doar...…

- Cred ca nu mai e demult o mirare ca Delia este una dintre artistele care le raspunde fanilor ei, chiar și atunci cand aceștia sunt rautacioși cu ea. Noi am facut un “clasament” al celor mai “nervoase” comentarii pe care Delia le-a lasat celor care intra pe pagina ei de Instagram sau de Facebook. Haideți…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- Și-a luat viața! Un pompier a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar soția sa,…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, invita jucatorii sa se întoarca în periculoasele ținuturi ale Lordranului în DARK SOULSÔ: REMASTERED, ce va fi lansat pe 25 mai 2018 pentru Nintendo SwitchÔ, PlayStationÒ4, Xbox…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoare a emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca, scrie spynews.ro. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. Citeste si Gabriela…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Lora este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar fanii o admira pentru diferite motive, nu doar pentru vocea fabuloasa. Urmarita de peste 1 milion de persoane pe Facebook, cantareața primește zilnic mesaje frumoase de la fanii ei, dar și mesaje șocante. O fana i-a declarat astazi ca o adora…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Videoclipul unei manele a fost filmat in biblioteca prestigioasei Universitați de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București, dupa cum a semnalat ieri, pe Facebook, medicul cardiolog Vasi Radulescu. Medicul a primit un mesaj de la un student revoltat de cele intamplate. Acesta atrage atenția…

- Aproape 16.000 de someri in evidentele AJOFM Teleorman in Social / La nivelul judetului Teleorman, la sfarsitul lunii noiembrie, s-a inregistrat o rata a somajului de 10.63%, numarul somerilor luati in evidenta institutiei fiind de 15.801 persoane, informeaza purtatorul de cuvant al AJOFM Teleorman,…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- Daca exista un grup de oameni cu care nu ai vrea sa te pui, acela este cu siguranța format din fanii lui Taylor Swift. Ultimul atac al acestora a vizat-o pe Kim Kardashian. Se știe deja ca intre cele doua exista o rivalitate dusa la extrem și ca fiecare profita de orice ocazie pentru a declanșa o...…

- Ticy, primul iubit al Denisei Raducu, pare sa fi trecut peste moartea fulgeratoare a artistei. De curand, artistul a devenit tata și de atunci posteaza numai poze cu bebelușul pe contul sau de Facebook. Micuțul i-a readus zambetul pe buze artistului.

- Informare despre riscurile consumului de droguri, in randul elevilor de la Rosiorii de Vede si Turnu Magurele in Eveniment / Polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiza a Crimnalitații, alaturi de care s-au aflat si reprezentanți ai C.P.E.C.A. Teleorman, au continuat, in saptamana 04-08 decembrie,…