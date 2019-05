SVN Romania: Deviza in piata rezidentiala nu va mai fi "Construieste si vei vinde" si in 2019. Dezvoltatorii nu vor mai inregistra aceleasi ritmuri rapide de vanzare

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de locuințe se afla in acest moment in diferite etape de construcție efectiva in București și localitațile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pieței rezidențiale locale post-Revoluție, potrivit raportului de piața „Residential 2019 Market Genome” intocmit de catre…

- Pretul oualor la producatori, conform Observatorului Preturilor UE, a scazut fata de decembrie 2018 cu 15%, iar in prezent un ou se vinde la poarta fermei la "un pret de faliment", in medie, cu 28 de bani bucata, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van. "Pretul…

- “INOVATIE”… Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2019. Daca in 2012, industria pharma derula afaceri de 37,9 miliarde de lei, in 2017 cifra a ajuns la 47,8 miliarde lei, pentru ca in 2018 sa depaseasca pragul de 50 de miliarde de lei. Apetitul romanilor pentru pastile si tratamente…

- Pretul mediu al energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a bursei de energie OPCOM, in saptamana 18-24 februarie 2019, a fost de 227,62 lei pe MWh, in scadere usoara, de 0,6%, comparativ cu saptamana anterioara, potrivit ultimului raport al operatorului bursier. Volumul tranzactiilor…