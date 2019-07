Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in cazul presedintelui sudanez destituit Omar Al-Bashir va incepe la 17 august, desi fostul sef de stat inculpat pentru coruptie nu a comparut miercuri la prima sa audiere, a indicat avocatul sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Astazi a fost prima audiere in procesul sau, dar…

- Autoritatile indoneziene au avertizat companiile aeriene in urma eruptiei vulcanului Kerinci de pe insula Sumatra, care a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa ce a ajuns pana la o inaltime de 4.600 de metri deasupra nivelului marii, conform unui comunicat emis miercuri de Ministerul Energiei…

- Cel putin 12 persoane au murit in orasul pakistanez Karachi in urma inundatiilor produse in sezonul musonic, afirma surse medicale, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele mai multe decese s-au produs prin electrocutare, in conditiile prabusirii stalpilor liniilor de inalta…

- Trupa britanica Kinks va lansa in luna octombrie o ediție aniversara a albumului lor ”Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire”, de acum 50 de ani, incluzand materiale inedite, arata ContactMusic.net, potrivit Mediafax.Noul material discografic va include cinci piese inedite dar…

- Romania ar putea beneficia de o alocare de peste 3 miliarde de euro, incepand din anul 2021, destinata companiilor care dezvolta proiecte de inovare si digitizare, a declarat, miercuri, directorul general pentru Programe Europene Competitivitate din MFE, Svetlana Gombos, la o conferinta privind viitorul…

- Niculae Badalau, ministrul Economiei, a vorbit la B1 despre intenția EXXON dea pleca din Romania și despre situația cu gazele naturale din Romania."Off-shore-ul din Marea Neagra va incepe. Nu pot sa infirm și nici sa confirm cu privire la știrea de acum doua zile, care spunea ca EXXON va pleca.…

- Estimam la începutul acestei luni ca „bulgarele de zapada”, adica datoria publica a statului, va ajunge la circa 360 miliarde lei. Ei bine, autoritațile române au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anunțata este de 362,6 miliarde lei, adica o creștere de aproape…

- Cel mai greu dosar pe care Romania l-a avut de gestionat in domeniul educației, de la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, este dosarul Erasmus, a spus ministrul roman al Educației, care a anunțat posibila dublare a bugetului pentru proiect in viitoarea legislatura a PE potrivit mediafax.…