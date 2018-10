Suveranism pentru borfaşi La o luna dupa anularea OUG 13, in martie 2017, plenul Camerei adopta propunerea legislativa de modificare a Constitutiei pe tema definirii familiei traditionale. De atunci, timp de un an si jumatate, PSD a fluturat amenintarea cu referendumul si a avansat diferite date: septembrie 2017, primavara lui 2018, 10 iunie 2018. Care era misterul razgandirilor si amanarilor? De fiecare data cand se parea ca Liviu Dragnea era aproape de o condamnare, de fiecare data cand la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in politica din Romania.PSD și USR s-au aliat la Arad, acolo unde au cerut excluderea PMP din Biroul Electoral Județean Arad, constituit cu ocazia votului pentru referendumul pentru revizuirea Constituției. Cazul a fost adus in atenția opiniei publice de liderul PMP, Eugen Tomac,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca nu a fost mulțumit de guvernele trecute PSD și nu este mulțumit nici de cel actual, precizând ca ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Razvan Ungureanu."Nu am fost mulțumit nici de guvernul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a refuzat nejustificat sa convoace sesiunea extraordinara si a afirmat ca PSD doreste musamalizarea “abuzurilor grosolane”. Drept urmare, cei de la PNL au decis sa depuna plangere penala pe numele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ca referendumul pentru modificarea Constituției, in sensul redefinirii familiei, ar putea avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…

- "Atata vreme cat presedintele va respecta Constitutia, va lasa ca lucrurile sa evolueze normal in acest demers de a scoate mizeria la suprafata, nu stiu daca suspendarea va mai fi o prioritate. Trebuie sa existe un demers solid si constitutional. Cred ca trebuie sa ajungem la un moment T0. Ce facem…