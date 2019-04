Stiri pe aceeasi tema

- Angajații care fac parte din Ministerul Educației ar putea avea parte de mai multe gratuitați, scrie capital.ro. Angajații din sistemul invațamantul ar putea fi scutiți de niște taxe. Este vorba de plata taxei examenului de admitere la facultați pentru copiii angajaților in Ministerul Educației.…

- Dependenta de telefoanele inteligente și de gadgeturi ii distrage pe parinți de la obligațiile curente și ii indeparteaza de copii. Situația este intalnita in Danemarca, unde cațiva copii din orașul Kolding s-au gandit sa traga un semnal de alarma si vor parintii inapoi.

- In aceasta seara, Andreea Antonescu a vizitat-o la spital pe fosta ei colega de trupa, Andreea Balan. Daca la intrarea in clinica privata artista nu a facut nicio declarație in fața jurnaliștilor prezenți, la ieșire, ea a stat de vorba cu aceștia și au raspuns intrebarilor pe care le-a primit. Andreea…

- Doi romani, in varsta de 23 de ani și un altul de 22 de ani, au reușit sa oripileze Marea Britanie. Aceștia au violat o femeie, in ziua in care unul dintre ei iși aniversa ziua de naștere. A considerat aceasta fapta drept un cadou de ziua lui, scrie a1.ro.

- Mica Unire a venit, anul acesta, cu un bonus: o zi libera in plus, insa nu neaparat de dragul Unirii Principatelor, cat mai ales de teama gripei. Gripa, temuta boala care face ravagii printre oameni, indiferent de varsta. Ca de obicei insa, cei mai vulnerabili sunt copiii. Or, in acest context, as dori…

- Daniel Osmanovici, Robert Diaconeasa si Dan Cruceru vorbesc la Adevarul Live despre provocarile prin care trec taticii. Cele mai comice momente, dar si cele mai puternice provocari sunt subiectele de discutie astazi, incepand cu ora 14.00.

- In ultima perioada, tot mai mulți tineri sau copii se confrunta cu ganduri suicidare, chiar daca par tulburari de comportament specifice adulților. Din nefericire, tema morții este foarte puțin spre deloc abordata la școala și in familie, iar raspunsurile pe care tinerii le cauta pe Internet sunt mai…

- Chiar daca par tulburari de comportament specifice adulților, psihologul Lenke Iuhoș este de parere ca tot mai mulți tineri sau copii se confrunta cu ganduri suicidare. Din nefericire, tema morții este foarte puțin spre deloc abordata la școala și in familie, iar raspunsurile pe care tinerii le cauta…