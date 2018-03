Sute de zboruri anulate si scoli inchise din cauza unei furtuni care a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA/ In unele zone, vantul atinge si 120 de km/ora

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza Agerpres. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele ...

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative.

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- A2, A4 si 9 drumuri nationale sunt inca inchise joi dimineata, iar 106 trenuri sunt anulate. Portul Mangalia si Bara Sulina sunt si ele inchise. De asemenea, 106 trenuri si 4 curse aeriene sunt anulate. In prezent este inchis portul maritim de la Marea Neagra, Mangalia, in judetul Constanta, iar in…

- Ministerul Transporturilor din Bulgaria a lansat o aplicatie mobila pe care vecinii de la sud de Dunare o pot consulta de fiecare data cand urmeaza sa plece la drum. Ea este disponibila pe iOS si Android.

- Avionul care trebuia sa decoleze, astazi, spre Londra cu 120 de pasageri la bord, și-a anulat zborul din cauza gerului, viscolului și a vizibilitații reduse de pe aeroportul internațional "Mihail Kogalniceanu", Constanța. Iar zborul aeronavei Turkish Airlines care ar fi trebuit sa aterizeze la Mihail…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'',…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca in aceasta dimineata la nivelul tarii sunt mai multe drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 28 februarie, la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL...

- Numarul de trenuri anulate a ajuns la 120 iar drumurile cu circulația oprita crește de la ora la ora. CFR și Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane au transmis care este situația traficului terestru, aerian și naval.

- Școlile din județele Constanța și Tulcea raman inchise și miercuri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind prognozate in continuare ninsori viscolite și ger, au anunțat autoritațile județene. Autoritațile au anuțat ca in dimineața de 28 februarie, incepand cu ora 6.00, și pana la ora 20:00,…

- Craiovenii au intampinat greutati pentru ca strazile erau pline cu zapada, fiind aproape imposibil sa ajunga la serviciu. Asa ca ori au asteptat sa treaca o masina mai puternica si sa faca partie, ori s-au aventurat si au plecat la drum. Problemele nu au fost doar la periferie, ci au aparut in tot orasul.

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara si marti in conditii de iarna, fara linii inchise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului si a viscolului. Marti se mentine masura de anulare a unor trenuri pentru eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului, si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Din cauza zapezii spulberate și troienite Societatea pentru lucrari de drumuri si poduri SA Dolj anunța ca au fost inchise temporar doua drumuri: – DJ 553 – Poiana Mare – Maglavit km 24 – 41 – localitațile au acces la ...

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- Indragita Simona Gherghe a postat recent un mesaj dur, dar in totalitate adevarat. Frumoasa prezentatoare a scris despre parintii care se plang ca nu au cu cine sa isi lase copilul acasa, asta in timp ce conditile meteo nu sunt deloc prielnice deplasarii la scoli sau gradinite.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a anuntat ca, de comun acord cu Inspectoratul Scolar Judetean, a decis închiderea tuturor scolilor din judet, pentru zilele de luni si marti.

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din capitala, Mehrabad si IKA, au fost anulate. Pene de curent au fost anuntate in capitala precum si in alte regiuni, iar multi oameni nu au putu ajunge la munca.Zapada care s-a depus pe partea carosabila a facut ca singurul…

- Valorile termice vor continua sa creasca astazi și se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime între 5 și 14 grade și minime între -1 și 9 grade, mai scazute doar în estul Transilvaniei. ASTAZI: Valorile termice vor continua sa creasca și se vor…

- Ceata densa ingreuneaza traficul aerian. Cel putin trei zboruri au inregistrat intarzieri. De conditiile meteorologice au fost afectate doua curse dinspre si spre Istanbul. Si zborul Moscova-Chisinau a fost decalat cu aproximativ o ora.Nici la sol nu se circula mai bine.

- Cinci unitati de invatamant din judetul Constanta au anuntat suspendarea cursurilor pentru vineri, 19.01.2018: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ciocarlia, Scoala Gimnaziala "Nicolae Maraloi" Saraiu, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Comana, Liceul Tehnologic Independenta, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon. Potrivit ISJ…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- Judetul Tulcea se afla sub avertizare cod portocaliu de viscol si ninsoare. Din aceasta cauza autoritatil eau luat decizia inchioderii unor drumuri judetene. Potrivit ISU Delta au fost inchise urmatoarele drumuri judetene: DJ 222 C, Tulcea Murighiol Agighiol ;DJ 222, Tulcea Jurilovca 2 cantoane ;DJ…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Coasta de est a Statelor Unite este paralizata de furtuna hibernala care a lovit-o joi si a provocat închiderea, totala sau partiala, a mai multor aeroporturi, anularea a mii de curse aeriene, închiderea scolilor si amânarea lucrarilor din

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Romanii care locuiesc in sudul si sud-vestul Germaniei au inceput sa posteze pe site-urile de socializare detalii despre dezastrul lasat de furia naturii, care a avut loc miercuri, pe 3 ianuarie, si a durat trei ore.

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.

- Zeci de zboruri anulate si altele redirectionate, pe aeroportul din Dubai, din cauza cetii, in conditiile in care zeci de mii de turisti sunt asteptati in tara pentru sarbatorile de sfarsit de an, scrie AFP. Aeroportul din Dubai a anuntat anularea duminica a 17 zboruri si intarzierea a altor 60. Compania…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Mai multe restrictii de trafic vor fi impuse sambata in Bucuresti, in contextul funeraliilor fostului suveran Mihai I. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres de Brigada Rutiera, sambata, traficul rutier va fi restrictionat dupa cum urmeaza:Citeste si: Caz REVOLTATOR Un batran de 93 de ani…

- Vantul puternic si ninsorile au pus stapanire pe Europa. Mai multe zboruri au fost anulate sau au avut intarzieri pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi, iar mai multe localitati din Franța, Germania, Marea Britanie si Belgia au ramas fara curent electric.

- Sute de zboruri au fost anulate, un aeroport a fost închis și cursurile din școli suspendate luni, în timp ce traficul rutier și feroviar a suferit serioase perturbari în Olanda, plasata sub cod roșu în urma "caderilor

- Caderile de zapada au dus luni la numeroase anulari de zboruri pe aeroportul din Bruxelles, care le-a recomandat la finalul dimineții pasagerilor sa nu vina pe aeroport "pana la noi ordine", relateaza AFP, citat de Agerpres.

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Nervi intinși la maximum pentru sute de persoane care și-au propus sa zboare cu avionul din Londra, Munchen sau Eindhoven spre Timișoara și invers. Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara anunța ca, din cauza vremii nefavorabile din Europa, șapte curse au fost anulate ieri și in aceasta…

- Trei zboruri, dintre care doua operate de linia aeriana britanica British Airways, iar unul de Wizz Air, au fost anulate luni, potrivit informatiilor afisate pe site-ul aeroportului Henri Coanda, din cauza vremii...

- Trei zboruri, dintre care doua operate de linia aeriana britanica British Airways, iar unul de Wizz Air, au fost anulate luni, potrivit informatiilor afisate pe site-ul aeroportului Henri Coanda, din cauza vremii nefavorabile.Astfel, un avion al Wizz Air ar fi trebuit sa ajunga luni dimineata,…

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza, potrivit stiripesurse.ro.

- „Ne pare foarte rau, nu este decizia noastra, este decizia aeroportului, acestea sunt regulile”, a transmis echipajul unui avion al companiei Wizz Air care se pregatea sa decoleze, sâmbata, spre Cluj-Napoca, scrie Mediafax. „Va rugam sa aveti rabdare si sa asteptati…