- Sute de persoane au vizitat duminica o expozitie de tehnica si echipamente militare organizata de Garnizoana Buzau cu prilejul Zilei Armatei Romane. Totodata, pe aleile din Parcul Crang, au fost prezentate oferta educationala a Ministerului Apararii Nationale, o expozitie de carte a Editurii Militare,…

- Ziua Armatei Romane se sarbatoreste pe 25 octombrie, insa, pana atunci, Divizia 2 Infanterie„ Getica” va organiza mai multe manifestari la care sunt invitati buzoieni de toate varstele. Primul asemenea eveniment este programat duminica, 20 octombrie, in Parcul Crang.

- Sublocotenentul post-mortem Ciprian Ștefan Polschi, cazut la datorie in timpul indeplinirii unei misiuni in Afganistan, a fost condus, joi, pe ultimul drum, cu onoruri militare, funeraliile avand loc in Buzau, transmite MEDIAFAX.Potrivit Biroului Informare și Relatii publice din cadrul Diviziei…

- Cateva zeci de buzoieni, in frunte cu autoritați locale, au participat astazi la ceremonialul militar si religios dedicat dezvelirii bustului Maresalului Alexandru Averescu, primul comandant al Armatei a 2-a. Bustul se afla in fața Parcului Crang. Evenimentul a fost organizat de Fundatia ”Maresal Alexandru…

- Fundatia „Maresal Alexandru Averescu”, in colaborare cu Primaria Municipiului Buzau si comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica” a organizat miercuri, un ceremonial militar si religios cu ocazia dezvelirii bustului maresalului Alexandru Averescu.

- Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, in colaborare cu Primaria Municipiului Buzau și comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica” a organizat miercuri, un ceremonial militar și religios cu ocazia dezvelirii bustului mareșalului Alexandru Averescu. Bustul este amplasat in apropierea intrarii in Parcul…

- Buzoienii sunt invitati miercuri, de la ora 10.00, in fata Parcului Crang, unde se va desfasura un ceremonial militar si religios dedicat dezvelirii bustului Maresalului Alexandru Averescu, primul Comandant al Armatei a 2-a. Evenimentul este organizat de Fundatia ”Maresal Alexandru Averescu”, Primaria…

- Luni, pe platoul din centrul orasului, de la ora 09:00, vor avea loc activitati specifice sarbatoririi ,,Zilei Imnului National al Romaniei”, care vor dura 30 de minute. In aceasta zi, va avea loc și un spectacol cu tematica adecvata sustinut de catre Ansamblul folcloric „Dragaicuțele” din comuna Berca,…