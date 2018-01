Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, la un apartament situat intr-un bloc din Calea Ferentari. Pompierii Detașamentului Pieptanari au intervenit la fata locului, iar potrivit unui comunicat, fumul rezultat in urma arderii a patruns pe casa scarii și s-a propagat catre partea…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, in noaptea de joi seara, dupa ce si-a incendiat singur casa, in localitatea Tarlungeni, judetul Brasov. Barbatul era cunoscut cu probleme psihice, iar in momentul in care a dat foc locuintei, se afla impreuna cu mama sa. Femeia a reusit insa sa iasa din casa…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI continua campania de prevenire a incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon in localitațile rurale ale țarii. Pompierii și salvatorii vin in casele oamenilor cu recomandari la capitolul antiincendiu, in special la exploatarea instalațiilor…

- Ipostaza greu de explicat in cazul unor turiști surprinși pe una din cele mai inclinate partii din Masivul Postavaru, cu tot cu bagaje. Serviciul de salvamont din Poiana Brașov a publicat fotografii cu aceștia.

- Doua autocare au ars noaptea trecuta într-o parcare din strada Uzinelor din comuna Bacioi, municipiul Chișinau. Pompierii au reușit sa scape de flacari alte trei autobuze. Serviciul 901 a fost alertat în jurul orei 02.00, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- In aceasta noapte, la ora 01.55, Serviciul 901 a fost solicitat pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o parcare de pe strada Uzinelor din localitatea Bacioi, noteaza NOI.md. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit ca doua…

- Atentie, se misca muntele! Este avertismentul dat de salvamontistii din intreaga tara, dupa ce temperaturile ridicate au crescut riscul de avalansa. Aproape o suta de oameni au sunat la 112 in ultimele 24 de ore si au cerut ajutor pe partiile de schiat sau pe traseele acoperite cu zapada.

- Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor unui accident rutier produs in Tulcea. Acidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Cataloi, spre Nalbant. La fața locului, Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor celor…

- Patru turiști au fost salvați de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, au ramas cu mașina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Jandarmeriei Prahova, dupa miezul nopții, jandarmii…

- În orasul australian Sydney s-a înregistrat, duminica, cea mai mare temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele înregistrând 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat, sambata, pe partia de schi, seful statului alegand un domeniu schiabil din Muntii Sureanu, judetul Alba. Seful statului a fost fotografiat stand la coada ca un om obisnuit pentru a lua telescaunul si timp de cateva ore a schiat pe partiile aflate la o altitudine…

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical.

- Un incendiu urias izbucnit duminica într-o parcare auto din orasul englezesc Liverpool, în nordul tarii, a distrus sute de vehicule si a provocat evacuarea mai multor cladiri din apropiere, relateaza Reuters. Politia a declarat ca toate masinile aflate în parcarea…

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Cand s-a terminat ziua de cazare si parca ai mai avea ceva de vazut pana sa pleci, bagajele pot deveni o problema, daca nu ai unde sa le lasi, chestiune de care s-au lovit si altii, care, din fericire, au gasit o solutie: crearea unui asa-zis Airbnb pentru bagaje, scrie Washington Post....

- Cinci salvamontisti au plecat in cautarea lor. Acestia au folosit petarde si semnale luminoase pentru a speria animalele padurii care ar fi putut sa le faca rau. Dupa ore intregi de cautari, salvamontistii au reusit sa ii gaseasca teferi si nevatamati.

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari in aceasta seara. Incendiul se manifesta la acoperiș. Mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Buzau se lupta cu flacarile inalte de cațiva metri. Pompierii [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Pensiune cuprinsa…

- Incendiile care au cuprins California sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare. Pompierii sunt in alerta intrucat nu reusesc sa tina sub control focarele.

- Operațiunile pentru stingerea incendiului și inlaturarea riscului de explozie la sonda de gaze din Satu Mare continua și in a șasea zi de la izbucnirea incendiului. Pompierii din cadrul ISU Satu Mare intervin și la aceasta ora pentru asigurarea masurilor de protecție la sonda aflata pe raza comunei…

- Pompierii au fost alertați ieri seara pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o casa veche de pe strada Trandafirilor din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 20.54 minute.

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si extragerea unei femei soferul dintr un autoturism rasturnat in localitatea Tudor Vladimirescu.Se intervine cu o autospeciala de descarcerare grea si patru subofiteri. La fata locului intervine si Serviciul de ambulanta Judetean.Sursa…

- Incendiile continua sa faca ravagii in California. Autoritațile au emis noi ordine de evacuare pentru sudul statului american din cauza incendiilor. Orașul Santa Barbara se afla acum sub amenințarea focului, relateaza BBC News și Reuters. Statul american California se confrunta in continuare cu incendii…

- Incendiul Thomas, cel mai grav dintre cele șase incendii importante care au izbucnit saptamana trecuta in California de Sud — considerat al cincilea cel mai important eveniment de acest gen din acest stat incepand din 1932 — a ars 230.000 de acri (570.000 de hectare), mai mult decat suprafața New…

- Pompierii, polițiștii, jandarmii, dar și rudele încearca sa dea de urma unui tânar de 30 de ani, din Tismana, care și-a anunțat familia, în aceasta dimineața, ca își va pune capat zilelor.

- Autoritatile din California au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse începând de luni,…

- Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse incepand de luni, dar pompierii nu au reusit sa ajunga si in zonele greu afectate pentru a avea date exacte privind pagubele. Incendiile sunt controlate doar in proportie de 5%. Cele cinci focare de…

- Autoritațile din statul american California au emis, astazi, ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în condițiile în care incendiile de vegetație s-au extins în ultimele ore. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului și dincolo de aceasta au fost…

- Pompierii vor instala astazi in mai multe case de locuit din satul Ustia, raionul Dubasari, detectoare de fum. Evenimentul are loc in cadrul campaniei desfașurate de Inspectoratul General pentru Situații Excepționale al MAI de prevenire a incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon. De asemenea,…

- Politistii locali si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se pregatesc sa intervina pentru a lua masuri a acoperisului la sediul unei banci comerciale din zona Garii Constanta. Locatarii din zona au sesizat Politia Locala, dupa ce au observat ca pe fondul vantului puternic,…

- Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informatii si Securitate au efectuat masuri speciale de investigatie in scopul contracararii unor activitati ilegale, comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar din Chisinau. Mecanismul de fraudare a procesului de incorporare in serviciul militar…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, prin Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Targu Jiu au organizat, ieri, un eveniment la care au participat polițiștii locali din Targu Jiu și reprezentanți ai ISU Gorj. Cei mici s-au bucurat sa vada o parte din…

- Iarna s-a instalat cu adevarat in masivul dambovitean Bucegi. Pe unii turisti i-aprins nepregatiti, acestia avand nevoie de ajutorul jandarmilor montani. Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, luni seara, in jurul orei 21.00 sa intervina in sprijinul a doua persoane ramase cu autoturismul…

- Politistii giurgiuveni au indisponibilizat, sambata 25 noiembrie, sute de bijuterii, perechi de incaltaminte, produse cosmetice si articole vestimentare, susceptibile de a fi contrafacute, in urma controalelor asupra unor autocare cu turisti, care circulau pe relatia Turcia ndash; Romania. La data de…

- Potrivit primarului din Pitesti, Cornel Ionica, gratuitatea pe mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat este acordata in baza hotararii Consiliului Local din 20 noiembrie. Edilul afirma, insa, ca printre mijloacele de transport pe care aceste persoane…

- Pompierii, polițiștii și cadrele medicale din Constanța s-au confruntat, marți, cu mai multe evenimente cu final tragic, care par sa confirme superstiția celor trei ceasuri rele. Printre aceste evenimente s-au numarat și doua cazuri de sinucidere, ambele in jurul pranzului. Prima solicitare a fost pe…

- Pompierii botosaneni vor pleca in cautarea si salvarea unor persoane aflate intr-o aeronava prabusita, precum și a unor turiști care s-au ratacit in padurea Gorovei, comuna Vaculesti.

- In contextul in care, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuziono” Prahova, in ultima perioada s-a inregistrat o pondere destul de mare a incendiilor in gospodariile cetatenesti, reprezentanții instituției recomanda fiecarui cetatean sa dovedeasca…

- Pompierii și scafandrii ISU Dobrogea cauta o tanara de 18 ani care s-ar fi aruncat in Dunare, rucsacul ei fiind gasit pe podul de la Cernavoda. Familia ei a postat pe facebook un apel prin care cere fetei sa se intoarca acasa, asigurand-o ca ii este alaturi și la bine și la rau.

- Cadavrul unei femei de 67 de ani care a murit dupa ce i s-a facut rau a stat mai bine de o ora pe caldaram, in comuna Balcesti, judetul Valcea, din cauza unor neintelegeri intre autoritati cu privire la cui ii revine atributia de a ridica trupul. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Valcea, Sandra…

- Opt politisti locali (in special de la Serviciul de Control) au facut o plangere prealabila catre Consiliul Local si sunt sustinuti de sindicatul Pro Lex in demersul lor. Cei opt angajati vor ca o ...

- O pensiune din localitatea brasoveana Moeciu de Sus, în care nu se aflau turisti, a fost cuprinsa de flacari, marti dupa-amiaza. Exista riscul ca focul sa cuprinda pensiuni sau case din apropiere. La incendiu s-au deplasat patru autospeciale de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrați, construcția fiind pe structura metalica. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fața locului s-a aflat și un echipaj de prim ajutor SMURD,…

