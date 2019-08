Sute de turişti în Maramureş. Aglomeraţie la Mocăniţă şi la Cascada Cailor "Majoritatea turistilor care au ajuns in statiunea montana Borsa sunt romani, dar la sfarsitul saptamanii ne asteptam sa soseasca si turisti straini (...) Cel mai solicitat e telescaunul care-i duce pe turisti pana-n vecinatatea Cascadei Cailor (Muntii Rodnei, 100 metri inaltime caderea apei ), iar de aici se parcurge o portiune din traseu pe jos. O parte din turisti merg insotiti de ghid, iar altii pe cont propriu. In cursul zilei de ieri (miercuri n. r.) am avut peste 3.000 de turisti care au urcat pe telescaun pentru a ajunge la cascada, plus alte cateva sute de persoane care au preferat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

