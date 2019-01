Stiri pe aceeasi tema

- Toate insulele din Golful Thailandei, in special Koh Samui, Koh Phangan si Koh Tao, deosebit de populare in perioada sarbatorilor de iarna, ''vor fi afectate deoarece Pabuk este imensa'', a declarat Phuwieng Prakhammintara, director al Centrului de meteorologie din Thailanda. Doua aeroporturi regionale…

- Zeci de mii de turisti au parasit insulele Koh Phangan si Koh Thao din Thailanda, ei fiind evacuati in asteptarea furtunii tropicale Pabuk, care va aduce ploi torentiale, vant puternic si valuri de sapte metri inaltime, scrie The Guardian....

- Insulele, populare printre turisti in special in perioada sarbatorilor de iarna, au fost golite treptat incepand de miercuri, turistii fiind transportati cu feriboturile catre restul Thailandei, inotul fiind interzis.Pabuk, prima furtuna tropicala care loveste Thailanda in afara sezonului…

- Thailanda a anulat joi zborurile catre o populara insula turistica, a inchis statiuni de la malul marii si a evacuat platformele petroliere din larg in conditiile in care tarmurile sale sudice sunt amenintate de prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani, informeaza Reuters. Furtuna tropicala Pabuk…

- Zeci de mii de turisti au plecat de pe mai multe insule din golful Thailandei din cauza furtunii tropicale Pabuk, care se asteapta sa aduca ploi abundente, vanturi puternice si valuri de cel putin cinci metri, au anuntat autoritatile joi. Chiar daca a fost dat nici un ordin oficial, turistii, foarte…

- Mai mulți turiști sunt blocați la aceasta ora in telescaunele din stațiunea montana Straja, din cauza unei defecțiuni. Unul dintre turiști a povestit ca oamenii sunt blocați de aproape o ora. „Stam de o ora blocați, ne duce in fața-spate, e foarte foarte frig și nu știm la ce sa ne așteptam. Cei de…

- Jandarmii montani au intervenit, in ultimele 24 de ore, in ajutorul a unsprezece turiști – intre care trei copii – ramași blocați cu mașinile in zapada, in Munții Bucegi, informeaza hotnews.ro. Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii montani de la Postul Zanoaga ...

- Zeci de turiști care sunt cazați in zona Peștera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung și la un metru, in urma viscolului din noaptea de marți spre miercuri.Șeful Salvamont Dambovița, Doru Deaconescu, a declarat, corespondentului…