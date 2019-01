Daca in sudul tarii, ploaia inghetata a fost un cosmar, la munte zapada a luat-o la vale si a blocat drumuri, iar sute de turisti au ramas izolați in statiuni. In Bucegi e cod rosu de avalansa iar partiile de la inaltime sunt inchise. In timp ce in statiunea Ranca, troienele ating si sapte metri inaltime, conform observator.tv.

Speriati ca sunt blocați, zeci de turisti cazati in pensiuni au cerut ajutor la 112. In urma cu putin timp, drumarii au reusit sa deblocheze soseaua care duce spre Padina, in Dambovita.

Asaltati de apelurile disperate ale localnicilor, dar si ale turistilor…