- Cum incepand de sambata intra in vigoare interdictia de a mai urca pe uriasul monolit australian de gresie Uluru, considerat munte sacru de populatia bastinasa, multimi intregi de turisti sunt asteptate sa ia cu asalt stanca rosie, vineri, in ultima zi de acces, relateaza BBC.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, estimeaza ca Bucovina va inregistra pana la finele anului un numar record de turiști: 500.000. Afirmația a fost facuta astazi la Summit-ul RePatriot gazduit de Hotelul „ToacaBellevue” din Gura Humorului. Președintele Flutur le-a solicitat celor…

- Alpinistul nepalez Nirmal Purja a reusit vineri sa escaladeze varful Manaslu si sa stabileasca astfel un nou record, dupa ce a cucerit 13 dintre cei 14 cei mai inalti munti din lume intr-un interval de sase luni, a anuntat vineri organizatorul expedietiei sale, citat de agentia

- Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, sustine ca in luna iulie Romania a fost vizitata de mai multi turisti straini fata de 2018, insa nu se stie cu exactitate numarul acestora, de unde au provenit si ce preferinte au avut. Potrivit ministrului, vom cunoaste exact cati turisti straini ne viziteaza tara…

- Patru turisti din Republica Moldova, cu varste intre 18 și 21 de ani, s-au ratacit in padure, in zona Lepsa. Ei au fost gasiți teferi dupa mai bine de doua ore de cautari, anunța Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Vrancea, o femeie a sunat marți seara la 112, cerand ajutor. Femeia a spus…

- Panica pe insula Samothraki, aflata in apropiere de insula Thassos. Portul de pe insula a fost cuprins de flacari. In acelasi timp, feriboturile au intampinat probleme tehnice. Aproximativ 1.500 de turisti romani, bulgari, sarbi si francezi au ramas blocati pe insula greceasca. De altfel, sute de romani…

- (foto: Adobe Stock) Cotidianul grec „Kathimerini” a publicat la inceputul lunii august datele oficiale ale Institutului National privind Afacerile in Turism (INSETE) valabile pentru anul 2018. Sase state – Germania, Marea Britanie, SUA, Franta, Italia si Rusia (aceasta din urma, insa, cu scaderi semnificative…